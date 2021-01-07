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7 kişi, iki kişiyi darp edip araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

İzmir’de, iki kişiyi darp ederek araçlarına pompalı tüfekle ateş açan 7 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İzmir'de, iki kişiyi darp ederek araçlarına pompalı tüfekle ateş açan 7 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.


Olay, Torbalı ilçesinde meydana geldi. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde K.T. ve M.A.G. ile Ş.D, A.B, T.A, A.Y, E.T, Ü.Ç ve O.G. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Zanlılar, K.T ve M.A.G'yi darp edip araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı. 7 kişi, daha sonra ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerine baskın yaparak yakaladı. Adliyeye sevk edilen Ş.D, A.B, O.G. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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