7 suç kaydı olan şüpheli, parkta uyuşturucu ile yakalandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde polisin şüphelendiği bir kişinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Şüphelinin 7 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay 14 Kasım günü saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre parkta alkol alan M.K.'den (27) rahatsız olan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine parka gelen Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.K.'nin şüpheli tavırları üzerine üst araması gerçekleştirdi. Yapılan üst aramasında üzerinden esrar maddesi çıkan M.K., polis ekiplerince gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan şüphelinin yapılan GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgusunda, kasten yaralama, uyuşturucu, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 7 adet kaydının olduğu öğrenildi.