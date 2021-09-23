7. TSYD Voleybol Turnuvası: Arkas Spor: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi’nin düzenlediği Simya Metal 7.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği Simya Metal 7. TSYD Voleybol Turnuvası'nın ilk gün maçında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
TSYD İzmir Şubesi tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Simya Metal Voleybol Turnuvasının ilk maçları Arkas Spor'un Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşma ile tamamlandı. Efeler Ligi ekipleri Arkas Spor, Altekma, Bursa Büyükşehir Belediye ve Ziraat Bankkart takımlarının katıldığı turnuvada Arkas Spor, karşılaşmanın setlerini 25-17, 25-21 ve 25-23 kazandı. Turnuva yarın Altekma-Arkas Spor ve Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edecek.