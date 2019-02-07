7 ülkenin tarım bakanları İzmir'deki Tarım Zirvesi'nde bir araya geldi

İzmir'de 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında düzenlenen Tarım Zirvesi'nde 7 ülkenin tarım bakanları bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tarımda sineğin yatırımını çıkarmamız lazım” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olan 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda 6 ülkenin tarım bakanları ile Tarım Zirvesi'nde bir araya geldi. Zirveye Pakdemirli'nin yanı sıra Azerbaycan'dan Goshgar Tahmazlı, Gürcistan'dan Levan Davitashvili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Erkut Şahali, Sırbistan'dan Branislav Nedimovic, Slovenya'dan Aleksandra Pivec ve Somali'den Siad Hussein katıldı. Zirvede konuşan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Tarımda sineğin yağını çıkarmamız lazım. İyi bir planlama ile hasılayı artırabiliriz. Optimizasyonla tarlamızda neyi ne kadar yetiştireceğimizi bilerek en fazla hasılayı alacağımız ürünleri üretmemiz lazım” diye konuştu.

“Bir araya gelerek bu zor ev ödevini yapabiliriz”

Tarımın savunmadan daha önemli olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir ülkenin teknolojisi, savunma sanayi önemli ama eğer üretim yoksa, karnımız açsa bunların anlamı yok. Tüm teknolojilere sahip olduğumuz halde yiyeceğe sahip değilseniz savaş, tabi afet durumunda aç kalmanız içten değil. Nüfus artışı ve kentleşme, çölleşme tüm dünyada problem. Dünyada 2050'de yüzde 75 kentleşme olacak ve gıdayı artırmamız lazım. 3,5 trilyon doları her yıl yanlış beslenmeye harcıyoruz. 1.4 milyar ton gıdayı israf ediyoruz. Bugün 39 ülkenin gıda, 80 ülkenin su sıkıntısı var. Yarın gıda ve su savaşlarının olmayacağının garantisi yok. Tarım arazileri dünya çapında yok oluyor. Su ve toprak kaynakları kirleniyor. Neredeyse yarıya varan bir israf söz konusu. Tarımın geleceği tehdit altında. Zor ev ödevini tek ülke ile yapma imkanımız yok. Tüm ülkeler bir araya gelerek bu zor ev ödevini yapabiliriz.”

“İşin geleceği tarımda”

Aile işletmelerini korumanın yanı sıra endüstrileşme ve mekanizasyonun da şart olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Tarım 4.0 uygulamalarını hayata geçirmemiz lazım. Geçmiş günlerce Türkiye'de ineklerin kulaklarını küpelemekle ilgili proje yaptık. Devlet olarak sübvanse edeceğiz; hayvan nerede, karantinaya mı ihtiyacı var takip etmeye başlayacağız. Bunların üreticilere de faydası olacak, gıda arz güvenliği sağlamak için bilgi alt yapısı da sağlayacak. Tarım büyüyen bir sektör. İşin geleceği tarımda. Dünyada elektrikli traktör yok ama biz bunun üzerinde prototip çalışması yapıyoruz. Mart ayında Cumhurbaşkanımızı bu traktöre bindirmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparsak dünyaya daha az karbon gazı salacağız ve mazot derdinden üreticilerimizi kurtarıyor olacağız” ifadelerini kullandı.