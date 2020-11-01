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70 yaşındaki adam, depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan Rıza Bey Apartmanı’ndan, 70 yaşındaki Ahmet Çitim adlı vatandaş sağ kurtarıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan, 70 yaşındaki Ahmet Çitim adlı vatandaş sağ kurtarıldı. Depremden 33 saat sonra enkaz altından çıkartılan Çitim, yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.


İzmir'de depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nda, depremden 33 saat sonra bir kişi sağ çıkartıldı. 70 yaşında olduğu öğrenilen Ahmet Çitim adlı vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Olay yerinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

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