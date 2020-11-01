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70 yaşındaki adam enkazdan 34 saat sonra böyle kurtarıldı

İzmir’de depremde yıkılan Ali Rıza Bey Apartmanı’ndan 34 saat sonra sağ olarak çıkarılan 70 yaşındaki Ahmet Çitim’in enkazdan kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'de depremde yıkılan Ali Rıza Bey Apartmanı'ndan 34 saat sonra sağ olarak çıkarılan 70 yaşındaki Ahmet Çitim'in enkazdan kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı.


İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Yıkılan Ali Rıza Bey Apartmanı'nda 34 saat sonra sevindiren haber geldi. Enkazın altında kalan 70 Yaşındaki Ahmet Çitim isimli vatandaş, İnegöl İHH arama kurtarma ekipleri tarafından saatler sonra sağ olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın tedavisi sürerken, kurtarma anları ise saniye saniye görüntülendi. Ekipler tarafından titiz bir şekilde gece 01.00'de başlayan kurtarma çalışmalarının sabah 09.00'da mutlu sonla bitmesi herkesi sevindirdi.

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