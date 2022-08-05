700 liraya Çeşme'ye götürecekti, sivil trafik ekiplerine kıskıvrak yakalandı

İzmir'de Trafik Şube ekiplerince korsan taksilere yönelik denetimlerde 2022 yılında korsan taşımacılık yaptığı belirlenen toplam 664 araca yaklaşık 3 milyon lira cezai işlem uygulandı. Ekiplerin denetim yaptığı esnada korsan taksicilik yapan araç sürücüsü ise suçüstü yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan taşımacılık yapan araç sürücülerini yakalamaya yönelik denetimler çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Şubeye bağlı Sivil Ekipler Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, korsan taksi taşımacılığı yaptığı bilgisi üzerine bir araç durduruldu. Yapılan incelemede 700 lira karşılığında bir yolcuyu Çiğli'den Çeşme'ye götüreceği belirlenen şüpheli ise denetimler esnasında polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Başta olayı doğrulamayan sürücü daha sonra polis ekiplerine suçunu itiraf etti. Araç trafikten men edilirken, araç sürücüsü Ü.U. hakkında adli işlem başlatıldı.

2022 yılında 664 araca 3 milyon lira ceza

Korsan taşımacılığına yönelik yürütülen mücadele hakkında bilgi veren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amiri Komiser Davut Aktaş, polis ekiplerinin bu konu hakkınca titiz çalışma yürüttüklerini vurguladı. Komiser Aktaş, "Korsan taksi taşımacılığını iki grupta inceliyoruz. Bir normal ilçe sarı taksileri var bir de kendi özel araçlarıyla bu işi yapanlar var. İlçe ticarilerde yapmış olduğumuz uygulamalarda, öncelikle bu araçların taksimetrelerine bakıyoruz. Taksimetrelerde ilçelerden geldiği rakam ile şehir içinde taşımacılık yaptığı zamanki rakamlar arasında gözle görülür bir fark oluyor. Bu fark ve yaptığımız mülakatlar sonucunda, onların korsan taşımacılık yapıp yapmadıklarını tespit ediyoruz. Özel araçlarıyla korsan taşımacılık yapanlar ise, genellikle ihbarları değerlendiriyoruz. İhbara konu olan araçları takibe alarak yakalıyoruz. Taksiciler Odası ile de iletişim halinde oluyoruz. Kendileri sürekli sahada oldukları için bu tarz vakaları bizlere bildiriyorlar. Biz de ekiplerimizi yönlendiriyoruz ve ekiplerimiz orada çalışmalarını yapıyorlar. Tespit ettiğimiz korsan taksiler üzerinde de işlem uyguluyoruz. Sürücüler hakkında adli işlem uygulanıyor. Bu sene itibarı ile İzmir merkezde 644 adet korsan taşımacılık yapan araç tespit ederek işlem uyguladık. Bunların içerisinde personel servisleri, okul servisi, ticari taksiler ve ikiz plaka ile korsan taşımacılık yapan araçlar var" açıklamasında bulundu.

Başkan Anık'tan teşekkür

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık ise korsan taksi taşımacılığına karşı mücadelede etkin rol oynayan Vali Köşger ve emniyet yetkililerine teşekkür ederek, "İzmir'de özellikle son dönemde korsan taksi taşımacılığı çoğalmıştı. Bu korsan taksiciliği internet üzerinde numara vererek hususi araçlarıyla yapanlar ve ilçe taksiler var. Ancak özel araçlarıyla bu işi yapmak isteyenlerin sayısında da ciddi bir artış söz konusu. Biz bu konudaki hassas çalışmalarından dolayı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye ve Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu'ya teşekkür ediyoruz. Biz bu konuda haklıyız, vergi vererek kazandığımız ekmeğimizi paylaşmamıza müsaade etmememiz lazım. Bu konuların önüne emniyetimizin yaptığı uygulama ve denetimlerle geçilebilir. Ben kendi meslektaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Bu denetim hemen her gün İzmir'de yapılıyor. Esnafımız da bunu bilsin. Bu korsan taksiciler resmen hiç bir vergi ödemeden bizim kazancımıza ortak oluyorlar. Emniyetimiz de bu konuda bize elinden geldiğince yardımcı oluyor" diye konuştu.