72 metrelik yolcu uçağını bile geride bırakan "dev köstebek" yer altına indi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapımını sürdürdüğü Narlıdere Metrosu'nda kazı çalışmalarına hız kazandıracak TBM adı verilen iki adet dev tünel açma makinesinden ilki yer altına indirildi. Montaj işleminin ardından 100 metre uzunluğa ve 450 ton ağırlığa ulaşacak dev kazıcılar dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus 380'i bile gölgede bırakıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı kolaylaştırarak trafiğe yeni bir nefes olmaya hazırlanan Narlıdere Metrosu'ndaki yapım çalışmalarını, 2 adet Tünel Açma Makinesi (TBM) ile hızlandıracak. TBM'ler kullanılarak derin tünel tekniği ile yapılacak hatta, çalışmalar sırasında oluşacak muhtemel trafik alt yapı ve sosyal yaşam sorunları da minimuma indirilmiş olacak. Modern tünel açma makineleri, aynı zamanda daha güvenli bir tünel inşaatına da olanak sağlayacak.

450'şer tonluk iki dev

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Narlıdere metrosu yapımı sırasında çift tüpte çift TBM ile çalışacak. Uzman ekip tarafından tünel girişlerine indirilmeye başlanan TBM parçaları, burada yeniden kurularak kazı çalışmalarına hazır hale getirilecek.

100 metre uzunluğunda ve 6.6 metre çapındaki 450'şer tonluk ilk TBM'in kesici kafa ünitesi, Balçova istasyonu tünel girişine monte edildi. Ramazan Bayramı sonrasında test çalışmalarının başlaması öngörülen TBM'ler, günde ortalama 20 metre kazı yapacak.

Dünyada gelişmiş tünelcilik faaliyetleri içinde önemi giderek artan TBM'ler, fonksiyonları nedeniyle “Yer altı tünel fabrikası” olarak da nitelendiriliyorlar. Halk arasındaki ifadesiyle bu “dev köstebekler”, tünel kazı ve destekleme işlerini birlikte yürütüyor. Olağanüstü gücüyle öne çıkan TBM'ler, çok yönlü kesici kafa ile birlikte sert kaya zemin koşullarına kolaylıkla uyum sağlayabiliyor.

Balçova ilçesinden başlayıp Narlıdere ilçesinde son bulan İzmir'in bu yeni metrosu, yaklaşık 7.5 kilometrelik mesafenin tamamını yeraltından geçecek. Narlıdere Metrosu'nda 7 istasyon bulunacak. Proje kapsamında 1 adet aç-kapa istasyon, 6 adet yeraltı istasyonu, 4 adet makas tüneli, 9 adet imalat şaftı ve 2 adet depolama hattı bağlantısı yapılacak.

Başkan Soyer'in ilk ziyaret ettiği şantiye

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve başlamasının ardından ziyaret ettiği ilk şantiye Narlıdere Metrosu olmuş, Başkan Soyer proje ve çalışmalar hakkında detaylı bilgi almıştı.

100 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük iş makineleri arasında yer alan İzmir'in TBM'leri, boyutları açısından 72 metrelik yolcu uçağı Airbus 380'i bile geride bırakıyor.