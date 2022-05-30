8. Balkan Panorama Film Festivaline unutulmaz kapanış töreni

buluşması, bu yıl 21–27 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. Festivalin tüm gösterim ve etkinlikleri, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi ve İzmir Kültürpark'ta açık havada, Tarık Akan Gençlik Merkezinde ise 3 ayrı sinema salonunda yapıldı.

Buca Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla bu yıl 8. kez düzenlenen Balkan Panorama Film Festivali, görkemli bir törenle sona erdi. Türk ve Balkan sinemasının duayenlerini kentte buluşturan festivalde, Sarı Şemsiye ödülleri sahiplerini buldu. Törene; Buca Belediyesi Başkan Vekili Burcu Er Durmaz, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Güral, Türk sinemasının usta isimleri Emel Göksu, Dolunay Soysert, Tim Seyfi, İştar Gökseven, Rıza Sönmez, Rıza Akın, Yeliz Kuvancı, İnanç Konukçu, Yönetmenler Ferit Karahan, Murat Şenöy, Özcan Alper, Fikret Reyhan, festivalin Danışma Kurulu Üyeleri ile çok sayıda yabancı sinema sanatçısı katıldı.

Ödül töreni, festivalin kurucusu ve direktörü Sali Saliji – Sallini'nin konuşmasıyla başladı. Buca Belediyesi katkıları ile büyüyen festivalin, İzmir Büyükşehir Belediyesi katkıları ile güçlendiğini, Kültür ve Turizm Bakanlığının bu yıldan itibaren verdiği destekle festivalin büyük bir ivme kazandığını ifade etti.

Törende konuşan Buca Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Güral da, Balkan Panorama Film Festivalinin bu yılki muhteşem programına ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını belirterek, “Buca Belediyesi olarak kültür ve sanata karşı olan bütün sorumluluklarımızı en sonuna kadar yerine getireceğimizden hiç şüpheniz olmasın” dedi.

5 dalda 11 kategoride 35 film 11 sarı şemsiye ödülü için yarıştı

Öte yandan, 21-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Türk ve balkan sinemasından birbirinden seçkin 150 filmin sanatseverlerle buluştuğu festivalde, 11 kategoride, 5 Ulusal Uzun Metraj Film, 5 Uluslararası Uzun Metraj Film, 5 Dario Moreno Uzun Metraj Filmi, 10 Ulusal Kısa Metraj Film, 10 Uluslararası Kısa Metraj Film olmak üzere toplam 35 film Sarı Şemsiye ödülü için yarıştı.

Konuşmaların ardından heyecanla beklenen Sarı Şemsiye ödülleri açıklandı. Özcan, Dolunay Soyser ve Nataşa Ninkoviç'in jüri üyeliğini yaptığı Sarı Şemsiye Ulusal Uzun Metraj Film dalında, En İyi Film: OkulTraşı (Ferit Karahan), En İyi Yönetmen: Fikret Reyhan (Çatlak), En İyi Kadın Oyuncu: Emel Göksu (Koridor), En İyi Erkek Oyuncu: Samet Yıldız (Okul Traşı) Sarı Şemsiye ödülünü kazandı.

Karadağlı yönetmen Nikola Vukcevic, Kuzey Makedonyalı oyuncu Meto Jovanovski ve Bosna Hersek'li oyuncu Fedja Štukan‘ın jüri üyeliğini yaptığı Sarı Şemsiye Uluslararası Uzun Metraj Film dalındaki ödüller aşağıdaki gibi dağıtıldı:

En İyi Film: O Artık Yaşamıyor (Yönetmen: Faruk Loncarevıc, Bosna Hersek), En İyi Yönetmen: Srdjan Dragojevic (Yukarısı Cennet, Sırbistan), En İyi Kadın Oyuncu: Nataša Petrovic (Sadece İnsan, Yönetmen: Igor Ivanov Izi, Kuzey Makedonya), En İyi Erkek Oyuncu: Ernö Fekete (Olduğun Gibi Mükemmelsin, Yönetmen: Peter Varsics, Macaristan)

Slovenyalı yönetmen Andrej Koşak, Hırvat oyuncu Judita Frankoviç Brdar ve oyuncu Tamer Levent'ten oluşan jüri, Sarı Şemsiye Dario Moreno Uzun Metraj Film Ödülünü Natalija Avramoviç'in (Sırbistan) yönetmenliğini yaptığı ‘İlkbahar Şiiri' filmine verdi. Sarı Şemsiye Ulusal Kısa Metraj Film kategorisinde jüri üyeliğini, yönetmen Murat Şenöy, oyuncu Hande Katipoğlu ve oyuncu Yeliz Kuvancı yaptı. Bu dalda En İyi Film ödülü Mustafa Efelti'nin yönetmenliğini yaptığı ‘Şero' filmine verildi.

Yönetmen Sevgi Hirschhauser, oyuncu İnanç Konukçu ve oyuncu Tuğrul Tülek'in jüri üyeliğini yaptığı Sarı Şemsiye Uluslararası Kısa Metraj Film kategorisinde ise En İyi Film Ödülünü yönetmenliğini Radovan Petrovic'in (Kuzey Makedonya) yaptığı ‘Tina'nın Sıkıntısı' aldı.