8 kişinin yaşadığı terk edilmiş Lübbey'de sergi açtı

İzmir'de "Keçe Ali" lakaplı Ödemişli ressam Erdal Görgün, "terk edilmiş kartal yuvası" olarak adlandırılan Lübbey'de resim sergisi açarak bir ilke imza attı.

Bir zamanlar 150 haneli iken günümüzde sadece 3 hanenin yaşadığı İzmir'in Ödemiş ilçesinin Lübbey Mahallesi'nde sergi heyecanı yaşandı. Gerçekleştirdiği sergilerle adından söz ettiren "Keçe Ali" lakaplı Erdal Görgün, terk edilmiş mahallenin sokaklarında resim sergisi açtı. Terk edilmiş hali ve özgün mimarisi ile yerli turistlerin ilgi odağı haline gelmeye başlayan mahalle, Ödemişli resim öğretmeni Erdal Görgün ve eşi öğretim görevlisi Esra Kut Görgün'ün sergisi ile renklendi.

Sadece 8 kişinin yaşadığı Lübbey'de düzenlenen sergi ilgi gördü. Ödemişli sanatseverlerin de ilgi gösterdiği organizasyonda ressam Erdal Görgün'ün 70 yağlı boya tablosu beğeniye sunuldu. Çalışmalarındaki "Keçe Ali" lakaplı ismini Yunan işgali sırasında çarpışmış ve Bademli cephesinin kazanılmasında büyük emekler vermiş olan efe dedesinden alan Erdal Görgün, sergiyi Lübbey'de düzenlemekteki amacının terk edilmiş köylere dikkat çekip farkındalık oluşturmak olduğunu kaydetti.

"Tüm amacım terk edilmiş köylere dikkat çekmek"

Görgün, "Bundan birkaç yıl önce Lübbey'de bir ev alma şansımız oldu. Lübbey'in ayağı kalkmasını istediğimiz için bir farkındalık ortaya koymak istedik. Bunun için bir sergi planladık. Umarım keyif alırsınız. Sergide 70 eser var yıllar içerisinde yapılan eserler. Burada eşime teşekkür ediyorum bu fikir onun vesilesiyle ortaya çıktı. Evlerin içini gezerek bazı gizlenmiş resimleri de bulmanızı istiyorum; çünkü tarihi dokuyu yaşatmak istedim. Resimlerimde Keçe Ali ismini kullanmamın nedeni, Kuvayı Milliye de Atatürk'ün emriyle Bademli cephesinde Yunan işgali sırasında çarpışmış Keçeci Ali Efe'nin torunu olarak resimlerime Keçe Ali ismini koydum. İstanbul'daki son sergimde Keçe Ali ismiyle bilinmek istiyorum. Buradaki sergiyi de Keçe Ali ismiyle açtım. Daha yöresel ve ataları biraz yâd etmek için kullandım. Tüm amacım, terk edilmiş köylere dikkat çekmek sergiyi de bu bağlamda açtım" diye konuştu.

Sergi açılışına katılan resim öğretmeni Büşra Tezcan da, "Erdal öğretmenim uzun zamandır bu sergiyi planlıyordu ve serginin açılmasında her aşamasına şahit oldum. Onun kadar heyecanlı bir şekilde burada bulunuyoruz. Terk edilmiş köyler adına ve köy yaşamını dikkatleri çekmek adına düzenlenen bir sergi Erdal hocama teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Terk edilmiş köyün kahvesini açık tutmaya devam eden Mehmet Güler ise şöyle konuştu:

"Bugünde köyümüzde bir hocamız resim sergisi açtı. Sergisinin yeterince ilgi gördüğünü düşünüyorum. Köyümüzün tanıtımına katkı koydu. Gelen herkese teşekkür ediyorum."