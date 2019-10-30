8. Uluslararası Ege-Art Sanat Günleri için geri sayım

Türkiye'nin ve İzmir'in en önemli sanat etkinliklerinden olan Uluslararası Ege-Art Sanat Günleri, bu yıl sekizinci kez kapılarını sanatseverlere açacak. "İzdüşüm" temasıyla düzenlenen "8.Uluslararası Ege-Art Sanat Günleri", kültürlerarası etkileşimi artırmak, sanat belleğini zenginleştirmek, sanatın gelişimine katkı sağlamak amacıyla 9-15 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ege Üniversitesi öncülüğünde birincisi 2005 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Ege-Art Sanat Günleri, iki yılda bir düzenleniyor. Bu anlamda 8. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri de; sergiler, konferanslar, paneller, atölye çalışmaları, çalıştaylar, konserler, dinletiler, sunumlar, tiyatro gösterimleri ve film gösterimleri ile İzmirli sanatseverlere tam anlamıyla bir sanatsal şölen yaşatacak.

Ege Üniversitesi'nin her zaman sanat duyarlılığı olan bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversite olarak, gerek çeşitli alanlarda sanat eğitimi veren fakülte ve yüksekokullarımızla gerekse, sanatın her dalında ilgiyle takip eden etkinlikler düzenleyerek eğitimi; kültür sanatla birlikte yürütmeye özen göstermekteyiz" dedi.

Budak, "Kentimizin ve ülkemizin en önemli sanat etkinliklerinden biri olan Ege-Art sanat günleri de bu özelliğimizin önemli bir göstergesi. Daha önce yapılan 7 Ege-Artta olduğu gibi Aralık ayında düzenleyeceğimiz 8. Uluslararası Ege-Art Sanat Günlerinde de İzmirli sanatseverler çeşitli alanlarda sanata doyacaklar. Tüm İzmirlileri Ege-Art Sanat Günleri etkinliklerimize bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Çok sayıda etkinlik var

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 9 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 18.00'de ulusal ve uluslararası sergiler ile başlayacak olan 8.Uluslararası Ege-Art Sanat Günlerine çok sayıda kişinin katılması bekleniyor. Ege Üniversitesi Kampüsünde Ritmik Jimnastik Bayan Takımı gösterisiyle 9 Aralık 2019 saat 11.00'de ise Ege-Art günlerinin kampüs açılışı yapılacak. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 9 Aralık 2019 tarihinde 8. Uluslararası Ege-Art Sanat Günlerinin açılış konserini gerçekleştirecek.

Ege Üniversitesi, bu yıl da birbirinden farklı ve alanında tanınmış sanatçıları ve eserlerini İzmirlilerle buluşturacak. Sanat Günleri boyunca “Yeryüzü Sanatı Çalıştayı” ve “Miniprint Sanat Çalıştayı” yapılacak. Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Meslek Yüksekokulu ile Güzel Sanatlar Bölümü öğrenci ve öğretim elemanları duvar boyama etkinliği, İletişim Fakültesi “Sinema Günleri”, Edebiyat Fakültesi “Sanatın Sırlarını Keşfedelim” ve “Modern Sanat: Bunu Ben de Yaparım!” atölye çalışmaları yapılacak. Ayrıca çini, ebru, parşömen ve Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından “Stop Motion” atölyesi düzenlenecek.

8.Uluslararası EgeArt Sanat Günlerinde; ressam İsmail Türemen'in resim sergisi, Heykeltraş Turgut Pura'nın heykel sergisi, çini sanatının önemli isimlerinden; Sıtkı Olçar, Mehmet Koçer, Mehmet Gürsoy, İsmail Yiğit'in çini sergisi, Profesör Kim Yong Moon'un Akrilik sergisi, Filiz Adıgüzel Toprak'ın minyatür sergisi ile Özkan Birim'in Ebru- hat sergisi ve Ayşegül Deveciler'in tezhip sergisi, Tülin Yiğit Akgül, Sema Okan Topaç, Agah Barış ve birçok sanatçının cam eserler sergisi ile İzmirliler sanatın tüm dallarını inceleme fırsatı bulacak.

Ege-Art Sanat Günlerinde Nida Olçar “Çini Üzerine Konferans ve Workshop”, Doç. Dr. Nezih Aytaçlar “Göbeklitepe: Uygarlık ve Ritüel”, Doç. Dr. Filiz Adıgüzel Toprak “Bilim Konulu İslami Minyatür Yazmaları” ve “Matrakçı Nasuh”, Prof. Dr. Uğur Türkmen “İbrahim Alimoğlu Çalgı Müzesi” konularında konferans verecek. Programda Özgür Özkaya “Efeler Yolu” ve Can Aksakal, İlker Yaman, Serhat Özdemir, Sema Okan Topaç ve birçok sanatçı “Cam Sohbetleri” konularında panel düzenleyecek.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından 14 Aralık 2019 tarihinde “Türk Dünyasından Anadolu'ya Ezgiler” isimli konser, Ege-Art Sanat Günleri'nin kapanış etkinliği olarak gerçekleşecek. “8. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri” 15 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.