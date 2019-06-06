80'lik öğrencilerin kep sevinci

Konak Belediyesi Ziya-Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin 80'lik öğrencileri dönem sonu sergisinde kep giydiler. Sertifikalarını Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un elinden alan kursiyerler tören sonunda keplerini fırlatarak öğrenmenin yaşı olmadığını gösterdiler.

Onlar Konak Belediyesi'nin Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren Ziya-Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin göz bebekleri. 80'li yaşlarını sürüyorlar. Ancak hala öğrenmenin ve üretmenin peşindeler.

Sertifikalar Batur'dan

Merkezde verilen ahşap boyama, örgü, takı, karakalem resim gibi kursların yanı sıra Türk Halk Müziği Korosu'na da gelen ikinci baharını yaşayan 30 kursiyer bu dönemi başarıyla tamamladı. Ziya-Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin yetkilileri de yaşama sevinciyle dolu bu çok özel kursiyerlerine dönem sonu sergi açılışında kep töreni düzenleyerek sürpriz yaptı. Kursiyerlerin mutluluklarına Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da eşlik etti. Kursiyerler başarıyla bitirdikleri dönemin sonunda sertifikalarını da Başkan Batur'un elinden aldı. Batur, öğrenmenin yaşı olmadığını kanıtlayan kursiyerleri üretkenliklerinden ve azimlerinden dolayı kutlayarak onların kep fırlatma seremonisine de tanıklık etti. Kursiyerler, kendilerine sağlanan fırsatlar için Başkan Abdül Batur'a teşekkür ederek, günün anısına bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Ördüklerini hediye ediyorlar

Grubun en yaş almış üyeleri ise 86 yaşındaki Nihal Yüzbaşıoğlu ve 84 yaşındaki Güner Çat. Her ikisi de diğerleri gibi 4 yıldır, merkez açıldığından bu yana çeşitli her yıl bir kursa katılarak vakitlerini öğrenerek ve üreterek geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Ördükleri diz battaniyelerini huzurevine, bere ve atkıları Doğu'daki çeşitli köy okullarındaki öğrencilere, keçeden bileklik ve çantaları lösemi çocuklara, ördükleri boyunlukları Afrin'deki askerlerimize göndererek sosyal bir projelere de sınıfça katkıda bulunduklarını ifade eden Nihal Yüzbaşıoğlu ve Güner Çat, başkalarına faydalı olmanın da haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Merkezin adeta kendilerine gençlik aşıladığını belirten kursiyerler merkeze gelmeye ve sosyal projeler içinde yer almaya devam edeceklerini kaydetti.

Ruhumuz 25 yaşında

‘Yaşımız 80'lerde ama ruhumuz 25'lerinde' diyen kursiyerler, merkezin hayatlarına renk kattığını ve ayrıca merkeze gelmenin kendileri için sosyal bir aktivite olduğunu dile getirerek, “Her yaşın ayrı bir güzelliği var ve biz 80'li yaşlarımızı burada en güzel şekilde yaşıyoruz” dediler.