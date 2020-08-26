848. Sokak, Kemeraltı için model olacak

Sokak'ta başlattığı sokak sağlıklaştırma uygulamasında, altyapı çalışmaları tamamlandı. Cephe iyileştirmelerine başlanan sokakta, zemin ve aydınlatma da yenilenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihi Kemeraltı çarşısını İzmir'in cazibe merkezi haline getirmek için altyapı çalışmalarını ve sokak sağlıklaştırma projelerini hızlandırıyor. Anafartalar Caddesi'ni dik kesen ve İkinci Beyler olarak da bilinen 848. Sokak'ta altyapı çalışmalarını tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokaktaki elektrik, iletişim, atık su ve yağmur suyu hatlarını yeniledi. Kemeraltı'nın tarihsel süreçte geçirdiği değişimin fiziksel izlerini taşıyan, 13 tescilli ve 13 tescilsiz olmak üzere 26 yapının bulunduğu sokakta altyapının ardından cephe iyileştirme çalışmalarına başlayan Büyükşehir, sonraki aşamada zemin kaplamasını ve aydınlatma elamanlarını da yenilenecek. Projenin, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın bütününde yapılması planlanan altyapı ve üstyapı yenileme uygulamaları için model oluşturması hedefleniyor.

Sokağın mekânsal kalitesi yükselecek

848. Sokak'ın restorasyon çalışmalarında sokağın yaşanılabilirliğine katkı sağlayacak bir müdahale anlayışı benimsendi. İzmir Valiliğinden yüzde 60 oranında katkı payı ödeneği de sağlanan projede, sokağın geçmişten günümüze aktarılabilmiş değerlerini ortaya çıkaracak, tarihi dokuya uyumsuz müdahalelerden arındırılmasını sağlayacak ve sokağın fiziksel durumunu ve mekânsal kalitesini yükseltecek çözümler geliştirildi.