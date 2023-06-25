87. Uluslararası Bergama Festivali: Linet, Asklepion'da 18 bin hayranıyla buluştu

Bergama Festivali'nin 6'ncı gününde Asklepion'da Linet, Cumhuriyet Meydanı'nda ise Eşref Ziya hayranları ile buluştu. Linet konserini 18 bin kişi, Eşref Ziya konserini 5 bin kişi izledi.

87. Uluslararası Bergama Festivali'nin 6'ncı gününde Asklepion Antik Tiyatro'da sahne alan Türkiye'nin güçlü sesi Linet muhteşem bir konser verdi. Konser sonunda sanatçı Linet'e parşömenden yapılan plaketi ve çiçeği AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Belediye Başkanı Hakan Koştu birlikte verdiler, konser için Linet'e teşekkür ettiler.

Linet ile Asklepion'da en kalabalık konserlerden biri yaşandı

18 bin kişinin katılımı ile Asklepion Antik Tiyatro, sanatçı Linet ile en kalabalık konserlerinden birine daha ev sahipliği yaptı. Linet, seslendirdiği her bir şarkısını hayranları ve sevenleri ile birlikte söyledi.

Eşref Ziya Bergama'da binler için söyledi

87. Uluslararası Bergama Festivali'nin 6'ncı gününde bir konser veren Eşref Ziya, söylediği birbirinden güzel ezgilerle sevenlerini mest etti. Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Eşref Ziya, içli ezgilerinin her birini hayranları ile birlikte söyledi. Konser sonunda parşömenden yapılan plaketi ve çiçeği sanatçı Eşref Ziya'ya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Belediye Başkanı Hakan Koştu birlikte verdiler. Ezgilerle Bergama'yı mest eden sanatçı Eşref Ziya'ya muhteşem konseri için teşekkür ettiler.

Restore edilen 500 yıllık tarihi Hacı Hekim Camii, yeniden ibadete açıldı

Restorasyonun ardından kılınan ikindi namazı ile birlikte açılış töreni caminin bahçesinde düzenlendi. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Kaymakamı Avni Oral, İzmir İl Müftü Vekili Rahmi Yiğit, Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Burak Kaynak, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Dağ: "Bu eserlerimize sahip çıkmak birinci görevimiz"

Önemli bir gün yaşadıklarını konuşmasında ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Ecdadımızdan miras eserlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu eserlerimizi muhafaza, ihya vazifemiz var. Tarihe karşı, ecdadımıza karşı, Bergama'mız ve İzmir'imize karşı bu eserlerimizi ihya etmeye, korumaya devam edeceğiz. Bu vazife, bizim en birinci görevlerimiz arasındadır" dedi.

Koştu: "Ecdadımızdan miras eserlerimizi restore etmeye devam edeceğiz"

500 yıllık caminin restore edilip tekrar hizmete açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu ise, "Antik dönem eserleri olduğu gibi, Türk-İslam eserleri yönünden de zengin olan Bergama'mızda ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere vermiş olduğu talimatlarla tarihi eserlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Kur'an tilaveti ve cami cemaati ile birlikte yapılan duanın ardından kurdele kesilerek Hacı Hekim Camii'nin açılışı gerçekleştirildi.

Dolu dolu geçen 87. Uluslararası Bergama Festivali'nin 6. gününde Belediye Yaşam Boyu Eğitim Merkezi kursiyerleri yıl sonu konseri gerçekleştirerek; gitar, keman, piyano ve bağlamada hünerlerini sergiledi.

“Bergama'da Pop Müziğin Yakın Tarihi” yazarı Muhsin Kıratlı ise Kültür Merkezi'nde kitap-imza gününde sevenleri ile buluştu. Yazar Kıratlı hem kitap imzaladı, hem de sevenleri ile uzun uzun sohbet etti. Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Halk Ozanı Muharrem Öztürk, Türk Halk Müziği Konseri'nde türküleri ile vatandaşlara duygu ve neşenin bir arada yer aldığı saatler yaşattı.

87. Uluslararası Bergama Festivali çerçevesinde bu yıl 2.'si düzenlenen Galenos ve Halk Koşusu kadim şehir Bergama'nın tarihi sokaklarında gerçekleştirildi. Startını Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar'ın verdiği Galenos ve Halk Koşusu'na çok sayıda sporcu ve vatandaş katıldı. Daha Sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde, dereceye girenler Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun elinden madalya ve ödüllerini aldı. Tarihi eski Bergama'nın bulunduğu mahalle sokaklarında düzenlenen koşu renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.