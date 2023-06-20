9. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası 25 ülkeden katılımla başladı

'su düzenlenen Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 25 ülkeden ve Türkiye'nin 53 ilinden, 80'i unvanlı 978 sporcunun katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu ve Çeşme Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 9. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 19-25 Haziran tarihleri arasında, tarihi Aya Haralambos Kilisesi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Turnuvanın açılış törenine; Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İzmir Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir İl Temsilcisi Hasan Karaköse, Çeşme İlçe Temsilcisi Mehmet Sarısaç, sporcular, hakemler ve veliler katıldı.

978 sporcunun katılımıyla başlayan turnuvaya; A kategorisinde 103, B kategorisinde 116, C kategorisinde 390 ve D kategorisinde de 379 sporcu katılıyor. Turnuvada; 16 GM, 19 IM, 26 FM, 7 CM, 1 WGM, 1 WIM, 6 WFM ve 4 WCM unvanlı sporcu katılıyor.

Avrupa'da düzenlenen birçok Açık Satranç Turnuvasını geride bıraktı

Bu yıl ilginin daha yüksek olduğu ve Avrupa'da düzenlenen birçok Açık Satranç Turnuvasını geride bırakan turnuvaya, Türkiye'den 53 ilin yanı sıra; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Güney Sudan, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İran, İspanya, İtalya, Kanada, Kazakistan, Litvanya, Norveç, Rusya, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna ve Ürdün olmak üzere toplam 25 ülkeden katılım gerçekleşti.

Turnuvanın açılış hamlesini Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran birlikte gerçekleştirirken, turnuva, 25 Haziran Pazar günü ödül töreni ile son bulacak.