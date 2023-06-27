9. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl 19-25 Haziran tarihlerinde dokuzuncusu düzenlenen Çeşme Open Satranç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl 25 ülkeden ve Türkiye'nin 53 ilinden, 80'i satranç ustası, 978 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Çeşme Open Satranç Turnuvası'nda kıran kırana geçen maçların ardından başarılı olan sporcular ödüllerine kavuştu. Aya Haralambos Kilisesi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Kapalı Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya A kategorisinde 103, B kategorisinde 116, C kategorisinde 390 ve D kategorisinde de 379 sporcu katıldı. Turnuvada 16 GM, 19 IM, 26 FM, 7 CM, 1 WGM, 1 WIM, 6 WFM ve 4 WCM unvanlı sporcu yer aldı. Avrupa'da düzenlenen birçok açık satranç turnuvasını geride bırakan turnuvaya bu yıl ilgi çok daha yüksek oldu. Türkiye'den 53 ilin yanı sıra Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Güney Sudan, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İran, İspanya, İtalya, Kanada, Kazakistan, Litvanya, Norveç, Rusya, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna ve Ürdün olmak üzere toplam 25 ülkeden katılım gerçekleşti.

A kategorisinde; Norveçli Mitusov Semen 1., Lintchevski Daniil 2., ve Çeşmeli başarılı satranç sporcusu Alparslan Işık 3.'lük elde etti. A kategorisinde En İyi Kadın Sporcu İranlı Melika Mohammadi, En İyi Türk Sporcu Çeşmeli Alparslan Işık, En İyi Emektar Sporcu Sergey Kasparov, En İyi Çeşmeli Sporcu Alparslan Işık ve En İyi Satranç Kulübü de Yıldız Satranç Spor Kulübü oldu.

B kategorisinde; Kerem Tuna Yılmaz 1. olurken, Çeşme Belediyespor Kulübü satranç sporcuları Talat Yıldız 5., Alper Tezcan 6. ve Çeşme Satranç Gençlik ve Spor Kulübü oyuncusu Melih Okus 10. sırada yer aldı. En İyi Kadın Sporcu WFM ünvanlı Nehir Tokat, En İyi Türk Sporcu Kerem Tuna Yılmaz, En İyi Emektar Sporcu Ferhan Dağ, En İyi 1849 Altı Maksimum Ratingli Sporcu; 1. Mert Can Sevig, 2. Çeşme Belediyespor Satranç Oyuncusu Alper Tezcan ve 3. Gediz Avşar oldu. En İyi Çeşmeli Sporcu Çeşme Belediyespor Kulübü satranç sporcuları Talat Yıldız ve kardeşi Egehan Yıldız olurken En İyi Kulüpler; 1. İzmir Apaydın Satranç Gençlik 2. Çeşme Belediyespor Kulübü ve 3. Çeşme Satranç Gençlik vfe Spor Kulübü oldu.

C kategorisinde; Azerbaycanlı Vahid Bashirli 1. olurken, En İyi Kadın Sporcu Ekin Ulus, En İyi 1599-1400 Arası Maksimum Ratingli Sporcu Vahid Bashirli, En İyi 1399-1200 Arası Maksimum Ratingli Sporcu Kazakistanlı Aiaru Berikkyzy, En İyi 1199 Altı Maksimum Ratingli Sporcu Denis Valiev, En İyi Çeşmeli Sporcular Nehar Barış Kaya ve Kuzey Kaynak, En İyi Satranç Kulübü de İstiklal Satranç Spor Kulübü oldu.

D kategorisinde; Halil Altun 1. olurken, En İyi Kadın Sporcu Hatice Doğan, En İyi 1599-1400 Arası Maksimum Ratingli Sporcu Halil Altun, En İyi 1399-1200 Arası Maksimum Ratingli Sporcu Muhammet Mustafa Enzin, En İyi 1199 Altı Maksimum Ratingli Sporcu Murat Selman, En İyi Çeşmeli Sporcular Ahmet Saatçi, Efe Şahin ve Başar Çağman, En İyi Satranç Kulübü ise Yıldız Satranç ve Spor Kulübü oldu.