9 Eylül İzmir Yarı Maratonu rekor katılımla başladı

Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, İzmir'in işgalden kurtuluş coşkusuna ortak olan 3 bin kişinin katılımı ile koşulmaya başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin kurtuluşunun 100. yılı için düzenlediği etkinlikleri Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'yla sürdürüyor. kez startı verilen maratona 3 bin kişi katılırken, maraton düzenlendiği ilk yıldan bu yana en yüksek katılımcı sayısına ulaşmış oldu. Saat 07.00 itibari ile başlayan yarışta sporcular, Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında ter dökecek.

Koşunun sonunda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında dereceye giren sporcular, ödüllerini saat 00'da Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle alacak.