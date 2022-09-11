9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'na rekor katılım

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı onuruna İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Rekor katılımla üç bin kişinin start aldığı yarışı erkeklerde İstanbul BBSK'dan Sezgin Ataç, kadınlarda Bursa BŞB'den Sümeyye Erol kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 10. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu rekor katılımla gerçekleşti. Üç bin kişinin yarıştığı maratonda birinciliği erkeklerde İstanbul BBSK'dan Sezgin Ataç, kadınlarda Bursa BŞB'den Sümeyye Erol elde etti. Genel klasmanda erkeklerde Kenyalı Sang Bernad Charıuyot ikinci, Etiyopya'dan Fetene Alemu Regasa üçüncü oldu. Kadınlarda Kasımpaşa Kulübü'nden Sabriye Güzelyurt ikinci, Mardin Belediyesi'nden Fatma Arık ise üçüncü olarak koşuyu tamamladı.

Cumhuriyet Meydanı - İnciraltı - Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulan yarı maratonda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında dereceye girenlere kupa ve ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman verdi.

İkinci yüzyıla atılan ilk adım

Harika bir gün geçirdiklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, “Kuruluşun ve kurtuluşun günü 9 Eylül'de coşkumuzu tüm Türkiye'ye gösterdik. Bu kutlamalar çerçevesinde yarı maraton da vardı. Uluslararası koşuya katılan herkes 100. yıl duygusunu yaşadı. 100 yıl önce kurtuluşa nasıl bir adım atıldıysa, barışın yaşanacağı ikinci yüzyılın ilk adımını yine İzmir'den güzel insanlarla beraber attık” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, 10'uncusu düzenlenen 9 Eylül Yarı Maratonu'nun heyecanını yaşadıklarını belirterek, “İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında çok büyük bir coşkuyla koştuk. Bir hafta boyunca görkemli etkinlikler oldu. Tüm Türkiye'ye umut verici görüntüler yaşattık. Yarı maratona da katılım rekor düzeyde oldu. Bu anlamlı günün anısına madalya ve kupalarımızla katılımcılara güzel bir hediye vermiş olduk” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ise “Bu hafta boyunca tüm İzmirliler ile hep birlikte coşkulu 100 yıl kutlamalarına ortak olduk. Her geçen yıl geliştirerek düzenlediğimiz koşularda İzmir halkı spora olan ilgisini yine gösterdi. Çok mutluyuz” şeklinde konuştu.