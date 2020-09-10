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9 Eylül'e yakışır final

İzmir’de 9 Eylül kutlamaları, Gündoğdu Meydanı’ndaki ışık ve hologram gösterisiyle sona erdi.

İzmir'de 9 Eylül kutlamaları, Gündoğdu Meydanı'ndaki ışık ve hologram gösterisiyle sona erdi. 1922'nin bağımsızlık ruhunu kente taşıyan su ve ışık şovu izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı.


İzmir'in işgalden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü birbirinden farklı etkinliklerle kutlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, akşam da lazer ışık ve hologram gösterisiyle kentte kurtuluş coşkusu yaşattı. Gündoğdu Meydanı'nda Körfez vapurundan yapılan lazer ışık gösterisine marşlar eşlik ederken, 9 Eylül'e özel hazırlanan hologram gösterisi izleyenleri duygulandırdı. Hologram teknolojisiyle eş zamanlı olarak Gündoğdu Meydanı, Karşıyaka ve Karantina'da yapılan gösteride 26 Ağustos Büyük Taarruz, 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi ve Atatürk'e ait görüntüler İzmirlilerin ortak hafızasını yeniden canlandırdı.

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