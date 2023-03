9 ilde seçim döneminde alınacak tedbirler konuşuldu

14 Mayıs günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde, Ege Bölgesi'nde yer alan 9 ilde alınacak güvenlik tedbirlerini planlamak üzere Seçim Bölge Toplantısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un katılımıyla gerçekleşen toplantıda İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerinin valileri ve güvenlik bürokrasisi yetkilileri hazır bulundu.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne hazırlanırken, seçim günü vatandaşların özgür iradelerinin sandığa yansıması, seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde yapılması için alınan güvenlik önlemlerini gözden geçirmek, risk değerlendirmeleri çerçevesinde alınacak güvenlik tedbirlerini planlamak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından Seçim Bölge Güvenlik Toplantıları düzenleniyor. Bugün İzmir'de gerçekleştirilen ve İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerinin valileri ve güvenlik bürokrasisi yetkilileri hazır bulunduğu toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy katıldı. Toplantının basına açık bölümünde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger açılış konuşmasını gerçekleştirirken, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, seçim döneminde alınacak önlemlerden bahsetti.

Vali Köşger: "Ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum"

Toplantının açılış konuşmasını ev sahibi İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger gerçekleştirdi. Vali Köşger, "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin şimdiden ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İzmir'imizin yanı sıra, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerimizde seçim güvenliğinin teminine yönelik bu toplantımızın da hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy: "Seçim güvenliğini üç noktada ele alıyoruz"

Toplantıda, seçim süresince alınacak güvenlik önlemlerinden bahseden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bakanlık olarak seçim güvenliğini üç noktada ele aldıklarının altını çizdi. Ersoy, "Bakanlık olarak seçim güvenliğini üç noktada ele alıyoruz. Birincisi kampanya ve propaganda döneminin güvenliği, ikinci kısım oy verme günü güvenliği ve üçüncü kısım ise seçim günü akşamı oy sayımının güvenliği. Oy verme günü öncesi tedbirlerimiz, miting alanları, toplanma alanları, stant çalışmaları, broşür dağıtımı ve bu seçim döneminin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle iftar ve sahur programlarını kapsayacaktır. Ayrıca dijital ortamdaki güvenliği de tesis etmek maksadıyla, özellikle sosyal medyada terör örgütü propagandası veya başka türlü provokasyonların ortaya getirilmesini ve dijital seçim çalışmalarını engellemeye yönelik Siber suçların takibini yapmak maksadıyla, ilgili birimlerimiz görevleri başında olacaktır. Elbette ki burada dikkat edeceğimiz en önemli konu, güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünün önüne geçmemektir. Bu kadar önemli bir seçimde esas olan özgürlüğü temin etmektir. Güvenlik, özgür bir ifade ve tercih ortamını sağlamak için vardır. Bu itibarla bizim temel sorumluluğumuz; birilerinin başkalarının özgürlük alanına müdahil olamayacağı, tercihlerin özgürce yapılabileceği güvenli bir ortamı tesis etmektir. Kampanya döneminde basına açık ve kapalı toplantılarda güvenlik tedbirlerini alırken, bir üçüncü göz kullanacağız. Yani alınan tedbirleri dışarıdan izleyecek, kontrol edecek birimler oluşturacağız. Ayrıca seçim kampanyalarında 18 yaşından küçüklerin seçim broşürü, seçim materyali, afiş vs. dağıtmasına izin vermeyeceğiz. Takdir edersiniz ki bu çalışmalarda kişiler bazen aşırı tepkiler gösterebiliyor, gerginlikler yaşanabiliyor. Mahallenin küçük çocuklarının ellerine siyasi parti broşürleri tutuşturup onları tanımadıkları insanların önüne, evine, kapısına yollamak, çocuklarımız açısından bir risk içeriyor. Dolayısıyla çocuklarımızı koruma adına uygulamayı böyle yapmamız gerekiyor" dedi.

Seçim günü 601 bin 251 personel görevi başında

Seçim günü tedbirlerinin sıkı tutulacağını söyleyen Bakan Yardımcısı Ersoy, seçim günü 601 bin 251 personelin sahada olacağını söyledi. Ersoy, "Seçim sürecinde kolluk birimlerimizde görevli bütün personelin izinleri zorunlu haller dışında kaldırılacaktır. Seçim günü emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, güvenlik korucularımız ve geçici güvenlik korucularımızla toplam 601 bin 251 personelimiz görevi başında olacaktır. Bunun yanı sıra güvenlik tedbirlerine yardımcı olmak amacıyla; helikopter, İHA/İKU, uçak, drone, gibi bütün hava unsurlarımız, gemi ve botlarımız, muhabere araçlarımız ve TOMA'larımız da göreve hazır olacaklardır. Gamer merkezlerimiz, jandarma istihbarat ve emniyet istihbarat birimlerimiz, bütün güvenlik kamera sistemlerimizle entegre şekilde bu süreçte yer alacaklardır. Gerek hassas kişi ve yerlerin korunması, gerek enerji altyapısına dair önem arz eden yerlerin korunması, gerek kampanya dönemindeki güvenlik konularında, gerekse muhtemelen provakatif eylemlere ilişkin ilgili bütün birimlerimiz ve personelimiz, tam kapasite ile görevi başında olacaklardır. Özellikle oy kullanılan yerlerde görev alacak personelimize hizmet içi eğitim verilecektir. Ayrıca merkezde ve valiliklerimizde alınan seçim güvenlik tedbirleri hususunda basınımıza sürekli olarak bilgilendirmeler yapılacaktır. Özellikle seçim günü, üzerinde silah bulunan kişilerin seçim sandıklarının bulunduğu binalara girişlerine izin verilmeyecektir. Aynı şekilde üzerinde propaganda etkisi olan rozet, amblem bulunduran kişilerin de sandık mahalline girmelerine, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de müsaade edilmeyecektir. Güvenlik kameraları ve aydınlatma konusu hassasiyet göstereceğimiz konuların başında gelmektedir. Mevcut güvenlik kameralarının sağlıklı çalışmasına; sandık kurullarının olduğu, oy torbalarının depolanacağı yerlerin aydınlatılmasına ilişkin tedbirler alınacaktır" diye konuştu.

"Kazanan, her şeyden önce demokrasimiz, ülkemiz ve asil milletimiz olacaktır"

Seçim güvenliği konusunda Türk demokrasisinin çok başarılı olduğunu dile getiren Bakan Yardımcısı Ersoy, "Biz merkezden Yüksek Seçim Kurulu ile sürekli istişarede olacağız ve Yüksek Seçim Kurulundan gelen bütün genelgeleri, bütün tebliğleri teker teker sizlere aktaracağız. 'Ben çok biliyorum', 'Ben bu işleri çok yaptım' dediğiniz an, yanılgıya düşeceğiniz andır. Onun için gerek seçim kanunu, gerek YSK'nın bu konuda ortaya koymuş olduğu tebliğ ve yorumların, talimatların tamamı bizatihi arkadaşlarımız tarafından, gerek valilerimiz gerek güvenlik birimlerimiz tarafından bilinmeli ve yenilikler takip edilmelidir. Seçim alışkanlığı ve seçim güvenliği konusu, Türk demokrasisinin en başarılı olduğu konulardan birisidir. Gerek vatandaşlarımız gerekse ülkemizin seçimle ilgili kurumları bu işle ilgili büyük bir tecrübeye, ferasete ve pratiğe sahiptir. Geçmiş seçimlerde İçişleri Bakanlığı olarak iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Gerek kolluk birimlerimiz gerekse idari birimlerimizle hem kampanya döneminde hem de seçim günü akşamına kadar, Bakanlığımız, özgür ifade ortamını ve seçim güvenliğini temin etme hususunda ülkenin her köşesinde başarılı olmuştur. İnşallah bu başarıyı 14 Mayıs'ta bütün arkadaşlarımızla birlikte tekrarlayacağımıza inanıyoruz. Vatandaşlarımız, huzur içinde, kardeşlik içinde sandığa gidecekler, iradelerini sandığa yansıtacaklar ve bir bayram havası içinde geçecek olan bu seçim döneminin sonunda kazanan, her şeyden önce demokrasimiz, ülkemiz ve asil milletimiz olacaktır" açıklamasında bulundu.

Toplantının geri kalan kısmı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.