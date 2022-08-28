91. İEF ve Terra Madre Anadolu için geri sayım

İzmir Enternasyonal Fuarı ile birlikte dünyanın en büyük gastronomi fuarı Terra Madre'ye de ev sahipliği yapacak. “Terra Madre Anadolu İzmir” Anadolu'nun bereketini dünya ile buluşturacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yaşamı daim kılmak için İzmir'in çok sesli, çok renkli ve çok nefesli bereket sofrasında buluşacağız. Söyleyecek sözü, uzatacak eli ve paylaşacak aşı olan herkesi Terra Madre Anadolu imecesine davet ediyoruz” dedi.

1986 yılından bu yana İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen ve Slow Food'un (Yavaş Gıda) önderliğinde, küçük ölçekli üreticileri desteklemek için 160 ülkeyi kapsayan Terra Madre, bu kez İzmir'den dünyaya seslenecek. İki yılda bir İtalya'da yapılan dünyanın en büyük gastronomi fuarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, sağlıklı, iyi, adil ve temiz gıdaya ulaşmak için İzmir'de hayata geçirdiği “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda Terra Madre Anadolu ismiyle 2-11 Eylül arasında ilk kez Türkiye'de düzenlenecek.

"Anadolu imecesine herkesi bekliyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu fuarı düzenlemelerindeki temel nedenin her vatandaşın yeterince ve sağlıklı gıdaya erişimini güvence altına almak olduğunu belirterek, “Başka bir tarım mümkün cümlesinin ete kemiğe büründüğü en önemli buluşmamız Terra Madre Anadolu” diye konuştu. Terra Madre Anadolu'nun sadece bir lezzet fuarı olmadığını, iklim krizi, enerji sorunu, yoksulluk, kuraklık, gıda egemenliği, biyolojik çeşitliliğin kaybı ve savaşlar karşısında kalıcı çözümler tarif edecek bir ortak akıl hareketi olduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, “Terra Madre manifestomuzda da belirtiğimiz gibi, Eylül 2022'de, yaşamı daim kılmak için İzmir'in çok sesli, çok renkli ve çok nefesli bereket sofrasında buluşacağız. Söyleyecek sözü, uzatacak eli ve paylaşacak aşı olan herkesi Terra Madre Anadolu imecesine davet ediyoruz” dedi.

Küçük üretici dünyaya açılacak

Terra Madre Anadolu İzmir, yalnızca İzmir için değil tüm Türkiye için çok önemli fırsatlar sunacak. Avrupa'dan Amerika'ya, Asya Pasifik'ten Balkanlar'a, Orta Asya'dan Afrika'ya 45 ülkeden Slow Food birlikleri, Cittaslow temsilcileri, Terra Madre Anadolu İzmir'e gelecek. Ziyaretçiler, Foça'dan Arapgir'e, Ahlat'tan Köyceğiz'e Türkiye'deki yavaş şehirleri tanıyacak, küçük üreticinin, kooperatiflerin ürünlerini tadacak, iş bağlantıları kuracak ve tarım ekonomimiz dünyada görücüye çıkacak. Terra Madre, yerli yabancı binlerce katılımcıya ev sahipliği yaparken aynı zamanda Anadolu'nun farklı yerlerinden gelen çiftçiler, çobanlar, balıkçılar ve onların kurduğu kooperatifler İzmir'de buluşacak ve ürünlerini doğrudan dünya pazarına sunma, ihracatçı olma şansına kavuşacak. Etkinlikler; İzmir'in tarım politikalarında öne çıkartılan mera hayvancılığı, zeytin ve zeytinyağı, tahıl ve baklagiller, üzüm ve susuz meyveler, kıyı balıkçılığının Terra Madre Anadolu İzmir ile daha iyi tanıtılıp anlatılması çerçevesinde tasarlanırken bu anlatım aynı zamanda güçlü bir turizm potansiyelini de ortaya çıkaracak.

Herkes için ilham kaynağı olacak

Vatandaşın yeterince ve sağlıklı gıdaya erişimini güvence altına almak, yerelden ama tüm dünyaya ilham olabilecek güçte bir tarım politikası inşa etmek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla kentte hayata geçirilen politika, Terra Madre Anadolu İzmir ile dünyaya yayılacak. Doğadaki diğer varlıklar ve birbirimizle kurmamız gereken ilişkinin aritmetiğini ortaya koyan, yeryüzündeki yaşamı daim kılmanın yegâne formülü olan Anadolu'da tarlaya tohum serpilirken söylenen “Kurda, kuşa, aşa” sözcükleri; Terra Madre Anadolu İzmir ile başka bir dünyanın mümkün olduğuna inanan herkes için ilham kaynağı olacak.

10 gün sürecek

Terra Madre Anadolu İzmir, 2 - 11 Eylül 2022 tarihleri arasında Kültürpark Lozan Kapısı girişinden itibaren oluşturulacak özel alanda düzenlenecek. 45 ülkeden 200 katılımcının yanı sıra kooperatifler, üretici birlikleri, küçük üreticiler, çiftçiler, çobanlar ve balıkçıların yer alacağı Terra Madre Anadolu İzmir'de, 10 gün boyunca farklı etkinlikler, söyleşiler, workshoplar, çalıştaylar, mutfak şovları düzenlenecek. Uzmanlar, sağlıklı, iyi, adil ve temiz gıdaya ulaşmak için alternatif yollar tartışacak. Üreticiler bir araya gelerek sorunlarını konuşma fırsatı bulurken tüketiciler de ürünlerin arkasındaki çiftçiyi, balıkçıyı ve üreticiyi keşfetme fırsatı yakalayacak. Değişen gıda sistemleri bütüncül bir şekilde ele alınırken dünyanın lezzetleri İzmir ile İzmir'in lezzetleri ise dünyayla buluşacak.

Terra Madre Anadolu İzmir etkinlikleri

Terra Madre Anadolu İzmir'de; birbirinden bilgilendirici, öğretici, farkındalık oluşturan onlarca etkinlik gerçekleştirilecek. Etkinliklere; bilim insanları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yazarlar, sanatçılar, aralarında Michelin yıldızlı olanların da bulunduğu dünyaca ünlü şefler ve çok sayıda farklı meslek grubundan kişiler katılacak. Etkinlik katılımcıları arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer ile Buket Uzuner, Okan Bayülgen, Sahrap Soysal, Ayhan Sicimoğlu, Cem Seymen gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de yer alacak.