98 santim boyu ile arama kurtarma ekibine katıldı

Anda Kardeşe Vefa Derneği gönüllüsü ve sosyal medya fenomeni Rıdvan Çelik (29), İzmir'deki bölgesinde 4 gündür arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Son olarak enkaz altında kalan kişilerin bulunduğu Rıza Bey Apartmanı'nda görev alan Çelik, kısa boyunun avantajı ile en küçük boşluklara girebileceğini, ekiplere yardımcı olabileceğini duyurdu.

Çelik, "Deprem olduktan sonra İstanbul'dan İzmir'e geldim. Sosyal medyada Rıdvan Abi tanımıyorum. Influencer'ım ama her şeyden önce bir insanım. Boyumun avantajını kullanılıp en küçük yerlere girerek insanları kurtarmak istiyorum. Rıza Bey Apartmanı'nda görev bekliyorum. Üç apartmanda görev aldım. Şimdi de Rıza Bey Apartmanı'na geldim. Ben kolaylıkla deliklere girip insanlara ulaşabilirim. Alanda boyumun avantajını kullandım. Acil durumlarda, afetlerde her zaman hazırım. Kimi insanlar güveniyor, kimi insanlar başaramayacağımı düşünüyor ama çalışmalarımı görünce fikirleri değişti. Şu anda en yakın enkaz alanında bekliyorum ki ihtiyaç halinde bana ulaşılsın" dedi.