AASSM sezonu kapalı gişe tamamladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) 2018/2019 sezonunu "rekorla" kapattı. Sezon boyunca ev sahipliği yaptığı 35 konserde çok sayıda dünya devini ağırlayan AASSM, yüzde 99,5 doluluk oranıyla bu alanda kendi rekorunu geliştirdi.

Türkiye'nin en prestijli konser salonları arasında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), çok başarılı bir sezonu daha geride bıraktı. 2018/2019 konser sezonunda yüzde 99,5 doluluk oranıyla kendi rekorunu geliştirdi. Dünyaca ünlü Carnegie Hall ve Vienna Musikverein gibi salonların doluluk oranlarını yakalayan AASSM, sezon boyunca 35 konsere ev sahipliği yaptı; satışa çıkartılan 16 bin 815 biletten 16 bin 680'i satıldı. Pek çok konserde bilet bulamayan sanatseverler için salon dışına dev ek ran kuruldu.

Victor Wooten'dan Peter Bence'e, Fazıl Say'dan Cahit Berkay'a kadar pek çok dünya starını ağırlayan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, şimdiden 2019/2020 sezonu için çalışmalara başladı.

Kimler geldi kimler geçti

2018 ve 2019 sezonunda önemli konserlere imza atan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 5 Grammy Ödüllü Victor Wooten, Allstar Bigband, Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Zara, Okan Yalabık, Burcu Karadağ, Burhan Öçal, “En Hızlı Piyanist” olarak Guinness Rekoru'nu elinde bulunduran virtüöz piyanist Peter Bence, Bodrum Oda Orkestrası, Cahit Berkay, Burak Bilgili, Nurdan Küçükekmekçi, Türk opera sanatını n iki önemli ismi Hakan Aysev ve Levent Gündüz gibi efsane sanatçı ve gruplara ev sahipliği yaptı.

Konser etkinlikleri dışında sergiler, çalıştaylar ve özel gösterilere de ev sahipliği yapan AASSM, sezon boyunca 70 bin sanatseveri ağırladı.