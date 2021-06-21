AB Büyükelçisi Meyer-Landrut'tan HDP'ye taziye ziyareti

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İzmir'de bir kişinin öldüğü HDP İl Örgütüne yönelik silahlı saldırının ardından, partinin il başkanlığı binasına taziye ziyareti yaptı.

HDP İzmir İl Başkanlığına, Onur Gencer tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda Deniz Poyraz (38) yaşamını yitirmişti. Yaşanan bu saldırının ardından saldırgan Gencer, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, bazı ziyaretlerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de ziyaret eden Landrut, ardından HDP İzmir İl Örgütüne taziye ziyareti yaptı. Nikolaus Meyer-Landrut, ziyareti sırasında HDP'li yetkililer tarafından karşılandı. Burada açıklama yapan Landrut, saldırıyı kınadığını bildirdi.

Taziye mesajından sonra basına kapalı olarak HDP yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştiren Landrut, ziyaretini tamamlayarak binadan ayrıldı.