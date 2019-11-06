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AB fon desteği ile restore edilecek Sığacık Kalesi surları için çalışmalar başladı

Avrupa Birliğinin (AB) değişikliği önleme programlarından biri olan Horizon 2020 Programı kapsamındaki Shelter Projesinin ilk yerel paydaşlar toplantısı Seferihisar’da gerçekleştirilirken, tahsis edilen AB fonu sayesinde Sığacık Kalesi surlarının restorasyonu için 6 aylık yerel uygulama planı ön çalışma olarak belirlendi.

Avrupa Birliğinin (AB) değişikliği önleme programlarından biri olan Horizon 2020 Programı kapsamındaki Shelter Projesinin ilk yerel paydaşlar toplantısı Seferihisar'da gerçekleştirilirken, tahsis edilen AB fonu sayesinde Sığacık Kalesi surlarının restorasyonu için 6 aylık yerel uygulama planı ön çalışma olarak belirlendi.



AB'nin en önemli iklim değişikliği önleme programlarından biri olan Horizon 2020 Programı kapsamındaki Shelter Projesinin ilk yerel paydaşlar toplantısı Seferihisar'da gerçekleştirildi. Seferihisar Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen yerel paydaşlar toplantısına İzmir Müze Müdürlüğü, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Teos Kazı Başkanı, Kültürel Mirasın Dostları Derneği ve Ekodenge temsilcileri katıldı. Toplantıda, tahsis edilen AB fonu sayesinde Sığacık Kalesi surlarının restorasyonu için 6 aylık yerel uygulama planı ön çalışma olarak belirlendi. Yerel paydaşlar toplantılarının 6 aylık aralıklarla Seferihisar'da gerçekleştirilmesine karar verildi. Yapılması planlanan çalışmalar için deneyimleri ve yetki alanlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunan paydaşlar Sığacık Kaleiçi ziyareti ardından toplantıyı sonlandırdı.

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