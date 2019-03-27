Abalıoğlu Yem, 50. kuruluş yılında

"Türkiye'nin ilk özel yem üreticisi" olarak 1969 yılında Denizli'den yola çıkan Abalıoğlu Tarımsal Üretim A.Ş., 50. kuruluş yılı dolayısıyla Antalya'da 14. Ulusal İş Ortakları Toplantısı düzenledi. 2018 yılının değerlendirildiği, sektördeki gelişmelerin ve 2019 yıl sonu hedeflerinin açıklandığı toplantıda ayrıca, iş ortaklarına kıdem ve başarı ödülleri takdim edildi.

Abalıoğlu Tarımsal Üretim A.Ş., 50. kuruluş yılı dolayısıyla Antalya'da 14. Ulusal İş Ortakları Toplantısı yaptı. İki gün süren toplantının ilk günkü konuğu, tarım ve hayvancılık yazarı gazeteci Ali Ekber Yıldırım oldu. 2018 yılının değerlendirildiği, sektördeki gelişmelerin ve 2019 yıl sonu hedeflerinin açıklandığı toplantıda ayrıca, iş ortaklarına kıdem ve başarı ödülleri verildi. Toplantının finalinde düzenlenen gala gecesinin konuğu da, Türk halk müziğinin ünlü sanatçısı Sümer Ezgü oldu.

Toplantıda konuşan Abalıoğlu Tarımsal Üretim A.Ş Genel Müdürü Ulaş Semerci, "2019 yılı itibariyle gurur verici ve başarılarla dolu bir yarım asrı geride bıraktık. Bu yarım asırda pek çok ilke, yeniliğe, başarıya ve rekora imza atarak sektörümüzde öncü ve lider olduk. Denizli'de başlayan yem üretim faaliyetlerimiz; bugün yıllık 2,5 milyon ton üretim kapasitesine sahip 8 fabrikamız ile yurdun birçok yerinde sürüyor. Emek yoğun bir sektör olan hayvancılığın sürdürülebilir gelişimine önemli katkılar sunmanın, 50 yılı başarıyla geride bırakmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Üretimdeki gücümüz ile 50 yıldır olduğu gibi gelecekte de sektörümüze ‘doğru besleme, iyi kalite ve yüksek verim' garantisi sunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Karma yem sektöründe 2018 yılı

Karma yem üretiminde yüzde 60 yüzde 70 ithal ham madde kullanıldığına ve yerli ham madde yetersizliğine dikkat çeken Ulaş Semerci, "Yerli kaynakların yetersizliğinden dolayı ham madde ihtiyacının yarısından fazlasının ithal edildiği sektörümüz, döviz kuru dalgalanmalarının etkisiyle ham madde ve ürün fiyat artışlarının yaşandığı bir yılı geride bırakmıştır. Yem ham maddesini oluşturan tahıl ve diğer bitkisel ürünlerde bir önceki yıla göre 2018 yılında yüzde 4.2 oranında rekolte azalmıştır. Buna ek olarak, döviz kurunda özellikle Ağustos 2018'den itibaren yaşanan keskin dalgalanma, karma yem ürünlerinin fiyatlarında artışlara yol açmıştır. Karma yem sektörü, zorlu koşullara karşın 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 8 büyüme kaydetmiş, 24.2 milyon tonluk bir pazar büyüklüğüne ulaşmıştır" dedi.

Yem sektöründe global düzeyde büyüme sürecek

Dünya nüfusundaki artışa bağlı olarak sürdürülebilir bir gelecek için dengeli beslenmenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin öncelikli konusu haline geldiğine dikkat çeken Ulaş Semerci, şöyle devam etti:

"Küresel trendler, protein kaynaklı beslenmenin öneminin giderek arttığını bize göstermektedir. Bu nedenle gelişen teknoloji ve sanayileşme politikalarına rağmen hayvancılık sektörü stratejik önemini korumaktadır. Kişi başı et ve süt tüketim oranlarını küresel düzeyde incelediğimizde, ülkemizdeki tüketim miktarlarının ABD ve Avrupa ülkelerinin gerisinde olduğunu görmekteyiz. Ülkemizde protein kaynaklı beslenmeye yönelik bilinçlenmenin yaygınlaşması, hayvancılığın 'temel gıdası' olan yem sektöründe de büyümeyi destekleyen bir faktördür."