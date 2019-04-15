ABD'deki kazada ölen üniversiteli İlayda'ya hüzünlü veda

Üniversite öğrenimi için gittiği ABD'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İlayda Kozak, İzmir'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) öğrenim gören 26 yaşındaki İlayda Kozak, 9 Nisan günü geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. Üniversiteli genç kızın cenazesi dün gece uçakla İzmir'e getirildi. Morga kaldırılan İlayda Kozak için bugün Bostanlı Beşikcioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye İlayda'nın babası Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak, annesi Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabah Balta Ulay, anneannesi Zekiye Balta, dedesi Mehmet Balta, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, genç kızın arkadaşları ve yakınları katıldı. Üzerine papatya konulan tabutun başından bir an olsun ayrılmayan anne Sabah Balta Ulay, kızı için uzun süre dua etti.

Anneannesinden duygu yüklü şiir

Ayakta durmakta güçlük çeken anneanne Zekiye Balta ise uzun uzun tabutun önüne konulan İlayda'nın fotoğrafını öptü. Zekiye Balta, torunu için yazdığı “O Sabah'ın kızıydı. Güneş gibi sıcak, ay gibi parlaktı. Yağmurlarda ıslandı. Bulutları aşmıştı, konuşmayan melek. O Sabah'ın kızıydı” dizelerinin yer aldığı şiiri de tabuta koydu.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlayda Kozak'ın cenazesi Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.