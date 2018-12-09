ABD'nin İran'a yaptırımlarının Türkiye'ye etkileri masada

ABD'nin İran yaptırımlarının Türkiye'ye etkilerine yönelik bilgilendirme sunumu Ege İhracatçı Birlikleri'nde gerçekleşti. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde görevli olan Finansal Ataşe Emery S. Kobor'un konuşmacı olduğu etkinlikte, ABD'nin İran Yaptırımları ve Türkiye ile İran arasındaki ticarete yönelik güncel düzenlemeler üzerinde duruldu.

ABD'nin İran'a yönelik ambargo kararı hakkında dinleyicilere bilgi veren Kobor, düzenlemelerin birincil ve ikincil yaptırımlar olarak gruplandırıldığını, birincil yaptırımların ABD vatandaşlarını, ikincil yaptırımların ise ABD vatandaşı olmayanları kapsadığını söyledi. ABD'nin bu yaptırımlar ile İran'ı global finansal sistemden koparmak ve her türlü ticareti zorlaştırmak amacının altını çizen Kobor, İran ile tanınan muafiyetler ve belirlenen yollar dışında iş yapanların ABD ile iş yapma olanağından mahrum kalacağını, ABD topraklarına giriş yapamayacaklarını ve ABD finansal sistemini kullanarak bu ticareti sağlayanların tutukluluğa uzanan bir yaptırım süreci ile karşılaşabileceğini ifade etti.

"Yaptırım azaltmaları Türkiye için fırsat"

İran ile ticarete yönelik bu tedbirlere rağmen, ABD'nin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke için bir takım farklı düzenlemelerinin söz konusu olduğunu ve bu düzenlemelerin 5 Kasım 2018 tarihinde uygulamaya soktuğunu hatırlatan ABD Finansal Ataşesi Kobor, bu düzenlemenin bazı ürünleri ve hizmetleri kapsadığını ve ABD'nin belirlediği farklı bir ticaret modeli üzerinden yürütülebildiğinin altını çizdi. Diğer ülkelere bakıldığında Türkiye ve beraberindeki 7 ülke için "İran Yaptırım Azaltmaları" uygulamasının önemli olduğunu belirten Kobor, 180 gün süreli bu düzenlemenin sürenin sonunda devam edip etmeyeceğinin belirsiz olduğunu sözlerine ekledi.

En Önemli nokta SDN Listesi

İran ile Ticaret yapan Türk şirketleri için en önemli noktayı SDN (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List) listesinin oluşturduğunu ifade eden Kobor, şirketlerin İran'da ticaret yapacağı kişi ya da tüzel kişilerin bu listede olup olmadığını mutlaka kontrol etmesi gerektiğini, listeyi detaylı incelemenin şart olduğunu söyledi. İran ile Ticaret yapan şirketlerin tüm soruları için “Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi” (OFAC - Office of Foreign Assets Control) ile iletişime geçmeleri gerektiğini, mail ya da telefon yolu ile OFAC'a ulaşılarak görüş alınabileceğini belirtti.

“Her konuda üyelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ABD'nin İran Yaptırımları konusunun gündemde olan sıcak bir konu olduğunu ifade ederek, “her konuda üyelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Birliğimiz, üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda buna benzer toplantıları organize etmeyi yapmayı sürdürecek” şeklinde konuştu. Eskinazi, katılımlarından dolayı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde görevli Finansal Ataşe Emery S. Kobor'a teşekkür etti.