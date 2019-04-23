Abdül Batur'un koltuğu minik başkana emanet

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Güzelyalı ortaokulu öğrencisi Eliz Öztürk'e emanet etti. Batur, "Yarınlarımızı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında ve izinde yetişen çağdaş nesiller geleceğimizi şekillendirecek. Sizler bizim geleceğimizsiniz" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un koltuğuna oturan Eliz Öztürk, konu hakkında ilk olarak Batur'un düşüncelerini almak istediğini söyledi. Batur, 23 Nisan'ın Kurtuluş Savaşı sırasında ülkeyi demokratik kurallarla yönetme anlayışıyla yola çıkılmış en güzel çalışmalardan bir tanesi olduğunu belirterek, 23 Nisan'ın tarihsel önemine değindi. Batur, “23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kuruldu. Bu çok önemli bir çalışmaydı. Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği bir süreçte ülkedeki kararların tek kişi olarak değil, milletin seçtiği meclisle yani milletin temsilcileriyle birlikte alma noktasındaki kararlılığı; o günden itibaren ülkede cumhuriyet ve Cumhuriyetin getirdiği demokrasiyi çok önemli. Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilen gündür. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kendilerini geliştiren, çağdaş ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak bugünün söz sahibi olan bizlerin en önemli görevidir. Dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayram olan 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını coşkuyla kutladığımız bugünde ülkemizin ve tüm dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Sevgi dolu dünyalarıyla tüm çocuklarımızı kucaklıyor ve hepsinin gözlerinden öpüyorum. Gelecek sizsiniz. 23 Nisan Kutlu olsun" dedi.

Projelerini Başkan Batur'la paylaşmak istediğini söyleyen Eliz Öztürk bundan böyle hiç bir okulun ve parkın sahipsiz kalmayacağını ifade ederek yapılması gerekenleri sıraladı. Öztürk, "Kırık dökük bank, oyuncak istemiyorum. Ağaçlar, yollar tertemiz, bakımlı ve çiçekli olacak. Okullarda spor salonu istiyorum. Bazı okullarda spor salonu yok ya da yetersiz. Biliyorsunuz ki beden eğitimi dersleri çocuklar için çok önemlidir. Yağmurlu havalarda çocuklar beden eğitimi dersine çıkamıyor, bu nedenle spor salonu önemli. Çocukları bilgisayar ve telefon bağımlılığından kurtarmak adına kütüphanen, kültür merkezi gibi projeleri hayata geçirelim, çocuklarımıza okumayı sevdirelim. Kitapların en iyi dost olduğunu onlara anlatmaya çalışalım, her çocuğun eline bir kitap verelim. Araştıralım, çözüm üretelim. Bundan sonra çocuklarımızın ihtiyaçları öncelikli olacak. Konak, çocuk dostu bir ilçe olacak. Bu doğrultuda çalışmanızı istiyorum" şeklinde konuşarak, tüm çocukların Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en coşkulu şekilde kutlamalarını istediğini söyledi.

Minik başkanın isteklerini dikkatle dinleyen Başkan Batur, özellikle çocukların bilgisayar ve telefondan uzak tutulması ve daha çok kitap okumalarının sağlanması ve sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinin artırılması için belediyenin üstüne düşen görevi yapacağını söyledi. Çocuklar için yaz okulları açılacağını belirten Batur, “Çocukların evde yalnız başına kalmasının önlenmesi gerektiğini, çocuklarımızı destekleyen ve geliştiren aktivitelerle buluşturmayı düşünüyorum. Çocuk dostu bir belediye olacağız” diye aktardı.