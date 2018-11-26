'Abla-Ağabey-Kardeş' Projesinde gönüllülere çağrı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Gönüllü Takımı"nda yer alan üniversiteliler, ilköğretimde okuyan olanakları kısıtlı 10 bin "kardeş"e ulaştı. “Bir Çocuk Değişir, İzmir Değişir” sloganı ile pek çok etkinliğe imza atan İzmir'in muhteşem gençleri, "Abla-Ağabey-Kardeş" adlı projenin daha da büyümesi için yeni gönüllülere çağrı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2007 yılından bu yana başarıyla uyguladığı “ödüllü” sosyal projesi “Abla-Ağabey-Kardeş” yeni döneminde de kentsel ve sosyal olanakları kısıtlı çocuklara ulaşarak onlara yepyeni ufuklar açıyor.

“Abla, Ağabey, Kardeş” projesinde yer alan gönüllü gençlerin yeni dönemdeki ilk durakları Konak'ın 1. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Ali Reis, Altay, Ballıkuyu, Aziziye, Duatepe, Kocakapı, Kosova, Kubilay, Sakarya, Selçuk, Yeni Mahalle ve Süvari mahalleleri oldu. Yeterli olanaklara sahip olmayan sınırlı çocukları “rol-model” olarak benimseyebilecekleri gençlerle buluşturmayı amaçlayan proje, 11 yılda 12 bin gönüllü genç ve 10 bin kardeşle ciddi bir büyüklüğe ulaştı.

Cumhuriyetçi bir nesil

Gönüllü gençler ile ilköğretim ikinci kademe öğrencilerini bir araya getiren proje, kış döneminde cumartesi günleri gerçekleşiyor. Psikolojiden iletişime kadar farklı alanlarda eğitimden geçirilen abla ve ağabeyler, önceden ev ziyaretleri ile belirlenen ailelere konuk oluyor ve uzman bir ekip tarafından belirlenen etkinlikleri kardeşlerle birlikte gerçekleştiriyor,

düzenlenen kültürel-sosyal-sportif etkinliklere birlikte katılıyor. Türkiye'nin pek çok kentinde örnek gösterilen bu sosyal sorumluluk projesi ile gençlerin "kentlilik bilinci çerçevesinde duyarlılıkları" artırılırken, kardeşlerinin ise Cumhuriyet temel ilke ve değerlerine bağlı, barışçı, düşünen, sorgulayan, özgüven sahibi, çevreye duyarlı, farklı görüş ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen, dinlemeyi bilen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanıyor.

Bir çocuk değişir, İzmir değişir

Kış aylarında kentin merkez ilçelerinde kentsel ve sosyal olanakları kısıtlı çocuklara sosyal destek veren İzmir'in gönüllü gençleri, yaz aylarında da çevre ilçelerdeki köylerde yaşayan kardeşlerini ziyaret ediyor. Mesafe ve zorluk tanımayan İzmir'in gönüllü gençleri, “Bir Çocuk Değişir, İzmir Değişir” sloganı ile tüm gençleri gönüllülük duygusunu yaşamaları için İzmir Gönüllü Takımı'na davet ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Abla-Ağabey-Kardeş Projesi için gönüllü abla-ağabey kayıtlarına devam ediyor. Projeye destek vermek isteyen 18-30 yaş arası en az üniversite öğrencisi ya da mezunu gençlerin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Sosyal Projeler ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün 293 17 21 ve 293 39 29 numaralı telefonlarını arayabilecekleri belirtildi.