Aç kalan domuzlar ünlü tatil merkezinde sokaklara indi

İzmir'in ünlü tatil merkezlerinden Foça'da, aç kalan domuzlar, gündüz vakti yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi. Domuzlara görenler ise gözlerine inanamadı.

Foça ilçesi Atatürk Mahallesi'nde gündüz vakti domuzları görenler şaşkına döndü. Aç kalan çok sayıda domuz, kentin en işlek noktası olan Sevgi Caddesi'ne kadar geldi. Domuzlar yiyecek ararken bazı vatandaşlar da domuzdan korunmak için bölgeden uzaklaştı. Domuzların ilçe merkezine kadar indiğini gören vatandaşlar duruma şaşırdı. Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

Yiyecek arayan domuzlar, bir müddet sonrada bölgeden ayrıldı.