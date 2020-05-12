Açık havada sinema gösterimine büyük ilgi: Kayıtlar 19 saniyede doldu

6 noktada eş zamanlı olarak “Bayi Toplantısı" filminin gösterileceği etkinliğe kayıtlar 19 saniye içinde doldu. Etkinliğe içinde ikişer kişinin olduğu 750 araç katılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin korona virüsü önlemleri nedeniyle sinemaya gidemeyen İzmirliler için düzenlediği nostaljik arabalı sinema etkinliğine ilgi büyük oldu. 15 Mayıs Cuma günü 6 noktada eş zamanlı yapılacak gösterim için 11 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00'dan itibaren www.arabalisinema.com.tr üzerinden kayıtlar alınmaya başladı. Başvuran ilk 750 kişinin katılım hakkı kazanacağı etkinlikte kayıtlar 19 saniye içinde doldu. İnternet sayfası 66 bin kişi tarafından görüntülendi.

Bostanlı, İnciraltı Demokrasi Meydanı, Fuar İzmir, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti yanı, Buca ve Çiğli'de kurulacak dev perdede yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı "Bayi Toplantısı" filmi ücretsiz gösterilecek. Sinemaseverler arabalarından inmeden güvenli bir şekilde sinema keyfi yaşayacak. Başrollerini İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol'un paylaştığı, mecburen katıldıkları bayi toplantısında kendilerini birbirinden eğlenceli maceraların içinde bulan üç beyaz eşya satıcısının hikayesini konu eden film 21.00'de başlayacak. Filmin sesi fm radyo frekansı üzerinden arabalardan dinlenebilecek. 2 saat sürecek film gösterimi sırasında izleyicilere patlamış mısır ve gazoz da ikram edilecek.

Korona virüsü nedeniyle önlemler alındı

Etkinlik günü katılım hakkı kazanmış ve listeye alınmış kişilerin araçlarıyla arabalı sinema etkinliğinin yapıldığı alana girişine izin verilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi arabalı sinema için evlerinden çıkacak İzmirliler için etkinliğin yapıldığı alanda gerekli önlemleri de aldı. Etkinliğe katılacak yurttaşlara maske dağıtılacak. Gösterimin yapıldığı alana girdikten sonra yurttaşların araçlardan çıkılmasına izin verilmeyecek.