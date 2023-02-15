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Adada mahsur kalan göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve Karaada üzerinde mahsur kalan 8 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve Karaada üzerinde mahsur kalan 8 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarıldı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Aralık saat 11.15 sıralarında, Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca geri itilen ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 8 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik helikopteri tarafından ada üzerinden kurtarılmıştır.



Kurtarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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