Adalet Bakanı Gül: "Çirkin paylaşımlar hakkında soruşturma başlatılacak"

İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle bakanlar AFAD İzmir Koordine Merkezinde açıklama yaptı.

Merkez üssü Ege Denizi Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremdeki son durumu değerlendirmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım AFAD İzmir Koordine Merkezinde bir araya geldi. Depreme dair yapılan açıklamalarda vatandaşlardan müsterih olmaları istendi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"İlgili tüm bakanlıklarımız koordinasyon grubunda. Arama kurtarma faaliyetleri yapılmakta. Hızlı bir şekilde arama kurtarma faaliyetleri yapılmaktadır. Şu an sahada fiilen yaklaşık 5 bin tane görevli personel bulunuyor. 475 araçla da arama kurtarma faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 17 binada yıkım gerçekleşmişti şu an arama kurtarma faaliyetleri 8 bina da devam ediyor. 9 binada arama kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı. AFAD, Kızılay ve belediyeler bölgeye çadır yiyecek gibi destekleri sürekli sağlamaktadır. Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık."

Hasar tespit uyarısı

"Bakanlığımız bütün binalara girmek suretiyle hasar tespit çalışmalarını yapacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından evlere girmeleri, bu konuda önem arz etmektedir. Bir kez daha uyarmak istiyorum çünkü ağır hasarlı yıkılma riski olan binalarımız olduğu düşüncesindeyiz. Mobil labaratuarlarımız sahada betondan numune almak neticesinde fiilen sahada tespitlerimizi yapıp vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Canlarımızı kurtarmak adına hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm sivil toplum ekiplerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. 15'nnci saatte Fadime Tolu'yu ekiplerimiz sağ salim çıkardı. 17 saat sonra da 16 yaşındaki İnci kızımız kurtuldu. Yaklaşık 17 saat sonra Hülya Özmet hanımefendi kurtarıldı. İnşallah ekiplerimiz enkaz altından sağ salim yine vatandaşlarımızı da çıkaracak.

Bakanlığımız bütün binalara girmek suretiyle hasar tespit çalışmalarını yapacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından evlere girmek bu konuda önem arz etmektedir. Bir kez daha uyarmak istiyorum çünkü ağır hasarlı yıkılma riski olan binalarımız olduğu düşüncesindeyiz. Mobil labaratuarlarımız sahada betondan numune almak neticesinde fiilen sahada tespitlerimizi yapıp vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Ülkemizin dört bir yanı İzmir için seferber olmuş durumda. Dün Elazığ'da Malatya'da milletimiz nasıl bir ve beraber olduysa bugün de İzmir için bir ve beraber olduk. Arama kurtarma faaliyetlerini 2 bin 59 kişi ile yürütüyoruz. Diğer personel dediğimiz de 2 bin 936 kişi ile de arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çadır kurma süreçleri yürütülüyor. 3 bin çadır kurulma süreci devam ediyor. Yaklaşık 750 tanesi kurulmuş durumda akşama kadar da 3 bin tanesinin kurulması için çalışmalarımız devam ediyor."

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları

Bakan Pakdemirli açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Devletin burada olduğunu belirtmek isterim. İşler hakikaten olması gerektiği gibi yürüyor. Herkes sahada birbirinden değerli hizmet ediyor. Dün gece sahada şunu gördük acaba vatandaş bekleme uzadıkça acaba ‘bakanlar buradan ayrılır mı?' diye düşünüyor. Biz buradayız vatandaşlarımızla beraber olacağız olsak da olmasak da çalışmalarda en ufak bir aksama olmaz. Öncelik hala göçük altında kalanlar akabinde de açıkta kalanlar barınma ihtiyacı olanlar. İletişimde ulaşımda güvenlik de herhangi bir eksik kalmadı. Biz yaraları sarmak için buradayız. Bu büyük bir afet inşallah en yakın zamanda bu yaraları sarıyor olacağız. Çalışmalara devam ediyoruz. Buradayız."

Bakan Selçuk: Acil Yardım Ödeneği Çıkardık

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ''Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz de depremi duyar duymaz tüm ekiplerimizi seferber ettik. Psikososyal destek veremeye de devam edip ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Yine vakıflarımızın acil ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla 5 milyonluk acil yardım ödeneği çıkardık 3 milyon da AFAD göndermişti. Dolayısıyla 8 milyonluk bir acil yardım ödeneği çıkmış oldu. Tekrar geçmiş olsun diliyorum'' dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Çirkin paylaşımlara karşı soruşturma başlatılmıştır"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ''Tüm kurumlarımız İzmir'in yaralarını saramaya devam edecek. Dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarımızla. Ortak acılar ortak duygudaşlığı gerektirir. Cumhuriyet başsavcılıklarımız acılarımız enkaz altındayken bu acıları provoke edenlere karşı soruşturmalarını başlatmıştır. Kimse birliğimizi kardeşliğimizi acımızı suiistimal edemez bunu etmek isteyenlere de adaletimiz asla müsaade etmeyecektir. 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te gözaltına alınmıştır. Tüm süreçlerde yine gerekli takip yapılmaktadır'' ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer de açıklama yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ''Binlerce vatandaşımız dışarıda yaşamaya başladı. Yapılacak çok şey var iaşesinden cep telefonu şarjına kadar binlerce ihtiyaç var. İzmir'in yanındayız ve çözmek için canla başla ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bütün İzmir'e tekrar teşekkür ediyorum.'' dedi.

Öte yandan İzmir milletvekili, eski TBMM başkanı ve eski Başbakan Binali Yıldırım da toplantıya katılan isimler arasında yer aldı.