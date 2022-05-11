Adalet ve Manavkuyu planları askıya çıktı

Bayraklı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi meclislerinde onaylanan planların, bir ay boyunca askıda kalacağı, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından planın uygulanmasının önünün açılacağı belirtildi.

Kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Bayraklı Belediyesi, Adalet ve Manavkuyu Mahallelerini kapsayan, toplam 80 hektarlık alandaki revizyon imar planlarını görücüye çıkardı. Geçtiğimiz aylarda Bayraklı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi meclislerinde onaylanan planlar için askı süreci başladı. Bir ay boyunca askıda kalacak plan için yasal sürecin tamamlanmasının ardından uygulama aşamasına geçilebileceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, planlarla ilgili, “Yarınlara daha yaşanabilir bir Bayraklı bırakmak, daha çağdaş sokaklar, parklar, konutlar oluşturmak ve yeşil alan oranımızı artırmak adına planlama çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Adalet ve Manavkuyu için bu anlayışla hazırladığımız revizyon planlarımızı askıya çıkardık. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, ortak akılla hazırladığımız planlar sayesinde, geleceğin Bayraklı'sını birlikte oluşturacağız” dedi.

Planda neler var?

80 hektarlık alanı kapsayan revizyon imar planı çalışmasına göre, mevcut imar planında 86 bin metrekare olan yeşil alan miktarı 90 bin metrekareye çıkarıldı. Yollar genişletilerek ulaşımda rahatlama sağlanırken, her iki mahalledeki sosyal ve kültür tesis alanları ile park, eğitim, sağlık ve belediye tesis alanları da 127 bin metrekareden 134 bin metrekareye yükseltildi. Vatandaşların haklarının korunduğu yeni revizyon planında, binaların inşaat hakkı için de yüzde 5 artış öngörüldü.