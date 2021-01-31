Adam Stachowiak, Altay'da

Altay, 34 yaşındaki kaleci Adam Stachowiak'ı kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig'de şampiyonluğun iddialı takımlarından Altay, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Denizlispor'da forma giyen Polonyalı kaleci Adam Stachowiak'ı kadrosuna kattı. 34 yaşındaki file bekçisi, İzmir'e gelerek Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile beraber kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran İzmir temsilcisi, Adam Stachowiak'a 'Hoş geldin' dedi.

Türkiye'de ilk olarak Gaziantep FK forması giyen Adam Stachowiak, 2018-2019 sezonunda Denizlispor'a transfer olmuştu. 22 Nisan 2020'de Denizli ekibinden ayrılan Polonyalı kaleci, yaklaşık 1 yıldır kulüpsüz durumda bulunuyordu.