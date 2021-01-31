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Adam Stachowiak, Altay'da

Altay, 34 yaşındaki kaleci Adam Stachowiak’ı kadrosuna kattı.

Altay, 34 yaşındaki kaleci Adam Stachowiak'ı kadrosuna kattı.


TFF 1. Lig'de şampiyonluğun iddialı takımlarından Altay, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Denizlispor'da forma giyen Polonyalı kaleci Adam Stachowiak'ı kadrosuna kattı. 34 yaşındaki file bekçisi, İzmir'e gelerek Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile beraber kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.


Transferi sosyal medya hesabından duyuran İzmir temsilcisi, Adam Stachowiak'a 'Hoş geldin' dedi.


Türkiye'de ilk olarak Gaziantep FK forması giyen Adam Stachowiak, 2018-2019 sezonunda Denizlispor'a transfer olmuştu. 22 Nisan 2020'de Denizli ekibinden ayrılan Polonyalı kaleci, yaklaşık 1 yıldır kulüpsüz durumda bulunuyordu.

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