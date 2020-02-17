Adana'da dondu, Ödemişli üretici patatese yöneldi

Bahar sezonu ekimi için üreticiler hava şartlarının iyileşmesini beklerken, aynı zamanda tohum bulmaya çalışıyor.

Bereketli Küçükmenderes Ovası'nda kış hasadı bitmek üzere olan patates tarlalarında hareketli günler yaşanıyor. Hava şartlarına bağlı olarak yeni ürünü tarlaya ekmek için üreticiler fırsat kolluyor.

Aynı zamanda patates üretimi de yapan Ziraat Mühendisi Özkan Akgün, Adana'da don vurgunu sebebiyle Ödemişli üreticilerin patatese yöneldiğini söyledi. Akgün, "Adana'dan gelen haberler üreticiyi ekim için tetikliyor. Şu an tohum bulmakta zorlanıyoruz” dedi. Bir sezonda 3 ürün elde edilen ilçede ağırlıklı olarak patates üretiminin yapıldığını aktaran Akgün, "Çiftçi bildiği üretimi yapar. Alternatif ürünlere yönelmek risklidir. Pazar bulmanız gerekir. Bu açıdan patates Ödemiş'te tercih edilen bir ürün çeşididir. Zarar da etse kar da etse patatesten vazgeçmez. Çünkü bunu bilir bunu eker. Adana'daki don olaylarının etkisi ile bu yıl patates üretiminde artış gözlemliyoruz. Adana'da ekim zamanı Arılık ayıdır. Dolayısı ile hasatta Nisan ayında başlar. Ödemiş'te bahar patatesinin hasadı Mayıs ayındadır. Dolayısı ile şimdi Adana ve Ödemiş piyasaya aynı zamanda patates sürecek.” diye konuştu.

Çuvaldaki kg fiyatı ortalama 2 TL

Patatesi üretim maliyetinde kar ve zarar hesabını verim düzeyine göre yaptıklarını belirten Ziraat Mühendisi Özkan Akgün, şöyle devam etti: "Kış patatesinin şu an tarladaki çuvallı fiyatı 2 TL civarında. Üretim maliyeti şu anki değerlere göre 1 kilogramda 1 TL'dir. Fakat bu günlerde tarlada patates neredeyse kalmadı. 1 dekarda 3 bin 500 kilonun üstüne çıkabilirsek kar ederiz. Bu da tohum, tarla ve hava şartlarına bağlıdır”

İhracat kısıtlaması ile ilgili gelişmeleri de yakından takip ettiklerini kaydeden Akgün, "Türkiye'deki patates üretiminin yüzde 90'ı yemeklik, yüzde 10'u da sanayiye yöneliktir. Yani cips ve kızartmalıktır. İhracat kısıtlanırsa, yemeklik üretim sıkıntıya düşer” dedi.

Devletin piyasaya müdahale etmesi gerekir

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş de konuyla ilgili oyarak şunları söyledi: “Bu yaz patates üreticisinin Ödemiş'te kazanması gerekiyor. Çünkü patates ekiminden itibaren çok maliyetli bir ürün. Örneğin mısır tohumunun dekar maliyeti 100 tl iken, patatesin ekiminde sadece tohum maliyeti 1500 TL'yi bulabiliyor. Kış aylarında fiyatın kötü olması nedeniyle yaz patatesine üretici borçlu giriyor. Bu borç yükünden kurtulması için bu sene büyük önem teşkil ediyor. Adana'da görülen afet mutlaka patateste verim düşüklüğüne neden olacaktır. Ancak onların hasadıyla bizim hasat zamanı da çakışacak. Eğer devlet piyasaya müdahale etmezse ki köylünün yaşaması için etmemesi gerekir, küçük üretici köylü bundan olumsuz etkilenecektir. Yaz patatesinin herkesi mutlu etmesini diliyorum.”