Adanaspor - Göztepe ve Altay - Boluspor maçlarının hakemleri belli oldu

Lig'in 16. haftasında Adanaspor ile Göztepe arasında oynanacak zorlu mücadeleyi Antalya bölgesinden Sarper Barış Saka yönetecek. Altay-Boluspor müsabakasında ise İstanbul bölgesinden Mete Kalkavan görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Lig'de görev yapacak hakemler duyuruldu. Göztepe'nin Adanaspor'a konuk olacağı mücadeleyi Antalya bölgesinden Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Özgür Ertem yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yunus Dursun olacak.

Altay'ın Boluspor ile oynayacağı maçı ise Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'nın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.