Aday adayı Nilüfer Etkin yarıştan çekildi

CHP'den Çeşme Belediye Başkan aday adayı olan Nilüfer Etkin, adaylık yarışından çekildiğini açıkladı.

CHP'den Çeşme Belediye Başkan aday adaylığı için başvuran 12 aday adayından birisi olan Nilüfer Etkin, kişisel sosyal medya sayfasında bir açıklama yaparak aday adaylığından çekildiğini duyurdu.

Nilüfer Etkin, sosyal medya paylaşımında şöyle dedi: "Beni takip eden tüm değerli arkadaşlarıma duyurumdur. 17 Aralık 2018 tarihinde Çeşme Belediye Başkan aday adaylığından çekilmiş bulunmaktayım. Bu adaylığa talip olmaktaki tek amacım; Çeşme'yi dünyada sayısız başarılı örnekleri olan beldelerde olduğu gibi, daha medeni seviyelere çıkararak hizmet edebilmekti. Ancak gözlemlerim odur ki; üst yönetimler, Türkiye'de henüz ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına verdiği değeri vermemektedir. Ümit ederim ki güzel Çeşmemiz, halkın yanında ve halkı her şeyin önünde tutan, yaşamını onlara adayan bir yönetime kavuşur. Saygı ve sevgilerimle."