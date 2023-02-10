Adıyaman'dan 46 depremzede İzmir'e getirildi

Türkiye'yi yasa boğan depremlerde, Adıyaman'da enkaz altından kurtarılan 46 depremzede askeri uçakla İzmir'e getirildi. Burada ambulanslara alınan yaralılar, tedavileri yapılmak üzere kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkım gerçekleştiren 7.7 ile 7.6'lık depremler sonrası afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Depremden etkilenen illerden Adıyaman'da enkaz altından kurtarılan yaralılardan 46'sı askeri uçakla İzmir'e getirildi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı Meydan Kıta Komutanlığında hazır halde bekletilen ambulanslara alınan depremzedeler, tedavileri yapılmak üzere kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.