'Adliye Çetesi' operasyonundaki 'takipsizlik kararı' raftan indi

2012 yılında "Adliye Çetesi" operasyonunda 9 ay tutuklu kaldıktan sonra beraberindeki diğer sanıklarla birlikte beraat eden TAYDER Başkanı Muhammed Gömük'ün, 2 yıl sonra 'kumpas' iddiasıyla haklarında suç duyurusunda bulunduğu FETÖ elebaşı Fethullah Gülen başta olmak üzere operasyonu yapan polisler, hakimler ve savcıların takipsizlik kararı verilen dosyası yeniden açıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un karşısına rakip olarak çıkan ve yargıyı etkilemeye çalıştıkları iddia edilen İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Yahya Kemal Akbaş, o dönemde hastane yöneticiliği yapan TAYDER Başkanı Muhammed Gömük, milletvekili, emniyet müdürü, avukatın da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında 2012 yılında 'Adliye Çetesi' soruşturması kapsamında dava açıldı. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 9 ay tutuklu kalan Muhammed Gömük ve diğer tüm sanıklar 2016 yılında beraat etti. Bu arada, söz konusu operasyonu gerçekleştiren, ayrıca davayı açan hakim ve savcılar daha sonra FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

Gömük'ten suç duyurusu

15 Temmuz hain darbe girişimden önce kurulan Fethullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu TAYDER'in başkanlığını yürüten Muhammed Gömük, kendisine yönelik operasyonu yapan polisler başta olmak üzere; özel yetkili savcı, hakim ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hakkında 2014 yılında suç duyurusunda bulundu. Kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden Gömük, "Hakkımda suç uydurmak ve delil oluşturmak suretiyle soruşturma yapan polisler, Fethullahçı Suç Örgütü'nün elemanlarıdır. Örgütün başı da Fethullah Gülen'dir. Paralel yapının başı ile soruşturmayı yürüten savcı ve polislerden şikayetçiyim" dedi. Yaklaşık bir yıl bekleyen suç duyurusuna ilişkin dosya, sonrasında takipsizlik kararıyla kapandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı raftan indirdi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 yıl önce takipsizlik kararı ile kapatılan dosyanın, yeni delillerin ortaya çıkması üzerine tekrar açılması için harekete geçti. Savcılığın başvurusu üzerine 4. Sulh Ceza Mahkemesi takipsizlik kararını kaldırttı. "Adliye Çetesi" operasyonu gerçekleştiren ve yargılamaya katılanlar ile FETÖ elebaşı Gülen'le ilgili suç duyurusu tekrar işleme alınmış oldu.

"Vatansever yargı mensuplarımız ile mücadelemiz devam ediyor"

TAYDER Başkanı Muhammed Gömük, FETÖ'nün sebep olduğu adaletsizliğin hüküm sürdüğü dönemde bile adalete olan inancını asla yitirmediğini, vatansever yargı mensuplarının da desteği ile FETÖ mücadelesinin daha güçlü, daha emin adımlarla devam ettiğini söyledi. Gömük, "Dosyada adı geçen terörist başı Fethullah Gülen'i ağızlarına bile almadan, kumpas dosyasının doğru olduğunu savunarak 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararını verilmiş, ben ve hakimleri suçlu çıkaran skandal bir karara imza atılmıştı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde 'iktidar güç kaybetti' sanılıp 10 gün sonra bu takipsizlik kararının verilmesi manidardı" diye konuştu.

Adaletsizliklerin ortadan kalkmasında kendisi ile aynı amaca ve inanca sahip olan ve kendisini yalnız bırakmayan yargı mensuplarına minnettar olduğunu dile getiren Gömük, "Doğru duvar yıkılmaz, adalet er ya da geç yerini bulacaktır" ifadesini kullandı.