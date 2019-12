Adliyede avukat, sahnede komedyen

Sahnede Cem Y?lmaz'? kahkahalara bo?mas?yla ?nlenen ve ?Cem Y?lmaz'? g?ld?ren avukat? olarak tan?nan deneyimli ceza avukat? Burkay Bulan?k, kendine has sitiliyle tek ki?ilik bir stand up g?sterisi haz?rl?yor.

?zmir Barosuna kay?tl? avukatlardan Burkay Bulan?k, profesyonel olarak s?rd?rd??? avukatl?k mesle?inin yan?nda amat?r olarak da komedyenli?e soyunmaya haz?rlan?yor. 10 y?ll?k ceza avukat? olan Bulan?k, Cem Y?lmaz'?n ?zmir'de ger?ekle?tirdi?i bir etkinlikte sahneye ??karak yapt??? ?akalarla ?nl? komedyeni kahkahalara bo?du. Bunun ?zerine tek ki?ilik bir stand up g?steri haz?rlama karar? alan Bulan?k, gerek arkada? ortam?nda gerekse duru?malarda insanlar?n s?yledi?i ?eylere ?ok g?ld???n? fark edince kendisindeki yetene?i ke?fetti?ini anlatarak, ?Cem Y?lmaz ile aram?zda spontane bir olay geli?ti. Bir anda kendimi sahnede buldum, sonra aram?zda ge?en diyalogla Cem Y?lmaz bir kahkaha att?. O g?nden beri ?Cem Y?lmaz'? g?ld?ren avukat' olarak tan?n?yorum. Cem Y?lmaz 25 senedir bizi g?ld?r?yor, ben de 25 saniye onu g?ld?rd?m. Kendime idol olarak da Cem Y?lmaz'? g?r?yorum? dedi.

Hayat?n?n hedefledi?i gibi gitmedi?ini anlatan avukat Burkay Bulan?k, ?Ben avukat olaca??m? d???nm?yordum. ?ok yo?un bir avukatl?k b?rom?uz var. 10 g?nl?k bir kamp d?nemi ge?irdim. Stand up g?sterisinin alt yap?s?n? tamamlad?k. Nisan, May?s gibi de sahneye ??kmay? d???n?yorum. ?zleyenleri ?ok g?ld?recek, ince esprilerle dolu bir stand up g?sterisi haz?rl?yoruz. Taklit gibi ?eyler olmayacak. Daha ?ok benim kendi hayat?m? ve d?nyay? alg?lama bi?imimi sahneye yans?taca??m bir g?steri olacak. ?lk b?y?k sahne deneyimim olacak. ?n?mde daha ?ok uzun yollar var? diye konu?tu.

Amat?r olarak komedyenlik yapt???n? ??renen m?vekkillerinin olumlu tepkiler verdi?ini ifade eden Bulan?k; ceza davalar?na bakt???m m?vekkillerim, ?Cem Y?lmaz'? g?ld?rm?? adams?n. Bizi de g?ld?r? diyor. ?rne?in; bir davada kendisini hoca olarak niteleyen ve pozitif enerji verdi?ini iddia eden bir m?vekkilim vard?. Duru?madan sonra hakim, ?Avukat bey, ?ok dava dosyas? geliyor. Yeti?emiyoruz. M?vekkilinize s?yleyin de bize de bir enerji yollas?n? dedi. Di?er avukatlar ve mahkeme heyetiyle birlikte hep birlikte g?ld?k? ?eklinde konu?tu.

Kendine has sitiliyle g?sterisini haz?rlayan Bulan?k, ilk etapta ?zmir ve ?ocuklu?unun ge?ti?i Bergama'da sahneye ??kmak istedi?ini s?yledi.