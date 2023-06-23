Adnan Menderes Havalimanı, Mayıs ayında 1 milyona yakın yolcuyu ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2023 Mayıs ayında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş ve kalkış yapan uçak ve yolcu istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan istatistiklere göre, iç hatlara 3 bin 786 uçak iniş kalkış gerçekleştirirken, yolcu sayısı 564 bin 728 oldu. Dış hatlarda ise 2 bin 470 uçak iniş kalkış yaparken, yolcu sayısı 353 bin 848 kişi olarak kayıtlara geçti. Buna göre, Mayıs 2023'te havalimanına iniş kalkış yapan uçakların toplamı 6 bin 256, yolcu sayısı ise toplamda 918 bin 576 oldu. Öte yandan, taşınan yük miktarı (kargo, posta, bagaj) ise toplamda 12 bin 24 ton olarak gerçekleşti.

5 ayda 3 milyon 696 bin 38 yolcu

Adnan Menderes Havalimanı, 2023 yılı Ocak-Mayıs ayları arasındaki 5 aylık verilere göre ise 3 milyon 696 bin 38 yolcuya hizmet verdi. Bu süreçte toplamda 25 bin 795 uçak iniş kalkış gerçekleştirirken, toplamda taşınan bagaj ağırlığı miktarı ise 47 bin 363 ton oldu.