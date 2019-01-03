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Adnan Menderes Havalimanı'na sis çöktü, seferler aksıyor

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda, yoğun sis nedeniyle bazı seferlerde aksamalar yaşanıyor.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, yoğun sis nedeniyle bazı seferlerde aksamalar yaşanıyor.


Elverişsiz hava koşulları, ulaşımda seferleri olumsuz etkileniyor. İzmir'de de sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde sis etkili oldu. İzmir Adnan Menderes Havalianı'nda da bazı seferlerde aksaklık yaşandığı öğrenildi. Piste sis çökmesi nedeniyle seferlerin yapılamadığı, bu durumun uçakların kalkışına engel olduğu bildirildi.


Öte yandan sisin kaybolmasının ardından seferlerin yavaş yavaş normale döneceği kaydedildi.

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