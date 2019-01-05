Adnan Saygun'da İzmirli sanatseverlere iki konser

Avrupa'nın sayılı konser salonların birine sahip olan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 2019'u iki güzel etkinlikle karşılayacak. Bir hafta arayla sahne alacak Bodrum Oda Orkestrası ile E.T. Band Grup'un konserleri, İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Türk-Yunan dostluğu

Bodrum Oda Orkestrası, 24 Ocak Perşembe akşamı "Dostluk Konseri" verecek. Yunanlı şef Nikos Haliassas tarafından yönetilecek konserde, Türkiye'den ünlü keman sanatçısı Cihat Aşkın, Yunanistan'dan mezzo soprano İnez Zikou ile buzuki sanatçısı Konstantinis Gedikis ve başkemancı olarak da Sema Korkut yer alacak. Türk ve Yunan bestecilerin eserlerinin seslendirileceği konser programında önce Ulvi Cemal Erkin'in keman konçertosu, ardından Mikis Teodorakis'in Zorba Bale süiti seslendirilecek. Konser saat 20.00'de Büyük Salon'da başlayacak.

Yüksek enerjili bir gece

31 Ocak Perşembe akşamı ise E.T. Band Grup'un “Dört Nefes Caz” isimli konseri var. Saat 20.00'de AASSM Küçük Salon'da başlayacak konserde, klasik, caz ve rock müzik performanslarıyla tanıdığımız Erdoğan Turanlı piyanoda çalacak. Trompetlerde, genç ve usta müzisyenlerinden İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Tolga Bilgin ve TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası sanatçısı Sercan Kerpiççiler, saksafonda yine aynı orkestradan Çağdaş Oruç, trombonda, yeteneğini caz müziğine de yansıtan İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Kemal Hazar, davulda, genç ve yetenekli müzisyen Soykan Akkaya, akustik basta ise Hans Andersson'un yer alacağı grup, yüksek enerjili performansı v e müzikalitesiyle hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir konsere daha imza atacak.

Konserlerin biletler 7 Ocak Pazartesi saat 10.00'dan itbaren www.aassm.org.tr adresinden ve gişelerden satışa sunulacak.