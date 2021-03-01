AFAD spor gönüllülerinden depremzedelere ziyaret

AFAD Gençlik ve Spor Kulübü'nün “Genç Sporcular AFAD Gönüllüsü Olsun” projesi kapsamında çeşitli illerden İzmir'e gelen sporcular, depremin ardından kurulan konteyner kenti ziyaret ederek, depremzede çocuklara oyuncak hediye etti.

AFAD Gençlik ve Spor Kulübü tarafından başlatılan “Genç Sporcular AFAD Gönüllüsü Olsun” projesi kapsamında çeşitli illerden İzmir'e gelen sporcular, 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremin ardından Bayraklı ilçesinde kurulan konteyner kenti ziyaret ederek, depremzede çocuklara oyuncak hediye etti.

AFAD Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sad Ergin, “Yakın bir tarihte İzmir'imizde bir deprem yaşadık. Çok şükür ki devletimiz bütün imkan ve kabiliyetlerini kullanarak yaraları sardı. Bugün burada bulunmamızın iki önemli nedeni var. Birincisi, spor camiasının afet farkındalığı ve afete hazırlığı konusunda önemli bir adım atmak. İkinci ise 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında depremi yaşamış olan İzmir'imizden bu mesajı bütün ülkemize iletmek” dedi.

Ergin, 10 ilden 14-18 yaş arası farklı branşlarda başarı elde etmiş 8'er sporcu gencin başlarında antrenörleri ile birlikte AFAD personelleri refakatinde oryantiring, ilk yardım, arama ve kurtarma, yangın söndürme ve afet farkındalık eğitimlerine dahil olacağını, tatbikat yapacaklarını ve kültürel gezilere katılacaklarını kaydetti.

AFAD gönüllülük sisteminin her geçen gün vatandaşların teveccühü ile çığ gibi büyüdüğünü ifade eden Ergin, “AFAD Gençlik ve Spor Kulübü olarak Genç Sporcular AFAD Gönüllüsü Olsun projesi ile ciddi manada zenginleştik ve bu çalışmalarla afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturulmasına katkı sağlanıyor. Proje kapsamında sporcu gençlerin AFAD gönüllüsü olması ile spor camiası içerisinde afet farkındalığı ve afetlere dirençli toplum oluşturulmasına katkı sağlamayı, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı şehirlerimizde yaşayan başarılı sporcu gençlerin motivasyonun artırılmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda Kars, Ardahan, Iğdır, Şırnak, Siirt, Bitlis, Batman, Muş, Mardin ve Bingöl'den seçilen katılımcılar, gruplar halinde AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bulunan İzmir başta olmak üzere Ankara, İstanbul, Bursa ve Sakarya'da bir araya gelecek” bilgisini verdi.

Ziyaret kapsamında oyuncak hediye edilen depremzede çocuklar mutluluklarını ifade etti.