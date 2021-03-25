Afet eğitiminde DEÜ ve AFAD güç birliği yaptı

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “İmzaladığımız protokol kapsamında da AFAD ile güç birliği yaparak doğal afetler konusunda toplumsal farkındalık oluşturma amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştireceğiz” dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılını “Türkiye Afet Eğitim Yılı” ilan etmesiyle “Afet Eğitim Seferberliği” başlatıldı. İzmir'de gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinin üniversite ayağını oluşturacak protokol Dokuz Eylül Üniversitesi ve AFAD İzmir İl Müdürlüğü arasında İzmir Valiliğinde düzenlenen törenle imzalandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın, Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü'nü imzaladığı törende AFAD İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı ve DEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Çetin Bayram da hazır bulundu. Protokol kapsamında, ülke düzeyinde afet ve acil durum farkındalığını arttıracak, afet risklerinin azaltılmasına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecek. DEÜ bünyesinde akademisyen ve öğrencilerin afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları da AFAD ile koordineli olarak devam edecek.

Protokol töreninde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye'nin jeolojik ve coğrafi yapısı ile iklim özellikleri nedeniyle afetlerden çok fazla etkilenen, yüksek derecede tehlike taşıyan bir coğrafyada bulunduğuna dikkat çekti. 2021 yılının “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak belirlendiğini ve tüm illerde “Afet Eğitim Seferberliği” başlatıldığını hatırlatan Vali Köşger, bu kapsamda yıl boyunca yürütülecek faaliyetlerin İzmir'deki tüm kurumların işbirliği ile gerçekleştirileceğini söyledi. Köşger, imzalanan protokolün afet eğitim faaliyetlerinin üniversite ayağını oluşturduğunu belirterek DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin toplum ve birey yaşamının ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmaya özen gösterdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar ise, “Geçtiğimiz Ekim ayında, İzmir'de birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan büyük bir deprem yaşadık. Bu olay, hepimizi derinden üzdü. O talihsiz gün, bildiğimiz bir hadiseyi, yani depremin değil; sağlıksız yapıların tehdit olduğunu gördük. Üniversite olarak bizler toplumsal sorumluluğumuzun gereği olarak, Samos Deprem Raporu hazırladık; Deprem Bilim Kurulu önerisini dile getirdik; İzmir'de erken uyarı sistemi kurulması için BAP projesini destekledik. Bugün imzaladığımız protokol kapsamında da AFAD ile güç birliği yaparak doğal afetler konusunda toplumsal farkındalık oluşturma amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Kamuoyuna yönelik eğitici, aydınlatıcı ve bilgilendirici faaliyetler ile afet risk azaltma konusunda farkındalık oluşturma amacıyla düzenlenecek toplantılara destek sunacağız” diye konuştu.

İmza töreninin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, AFAD tarafından hazırlanan deprem acil durum çantasını hediye etti.