Ağa Spor Kulübü'nden bilgilendirme semineri

Aliağa Göztepe Futbol Okulları'nda eğitim alan sporcuların yarışmacı olarak bölgesel liglerde maçlara çıkabilmesi amacı ile kurulan Ağa Spor Kulübü tarafından “Çocuk ve Spor” adlı bilgilendirme semineri düzenlendi.

Aliağa Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seminere Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Ağa Spor Kulübü Başkanı Mesut İçöz, Türkiye Futbol Federasyonu Antrenör Eğitmeni Namet Ateş, kulüp antrenörleri, tüm yaş kategorilerindeki futbolcular ile aileleri katıldı. Bilgilendirme seminerine katılan 200 futbolcu ve aileleri salonu tıklım tıklım doldurdu.

Bilgilendirme semineri tanıtım slaytı ve Türkiye Futbol Federasyonu Antrenör Eğitmeni Namet Ateş'in sunumu ile başladı. Namet Ateş, küçük yaşta futbol eğitiminin önemi ve ailelere düşen sorumluluk hakkında bilgiler verdi. Namet Ateş, farklı yaş gruplarındaki futbolcuların antrenörleri tarafından fiziksel ve psikolojik olarak iyi bir değerlendirmeden geçirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Bilgilendirme sunumunun ardından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Ağa Spor Kulübü Başkanı Mesut İçöz, Türkiye Futbol Federasyonu Antrenör Eğitmeni Namet Ateş ve kulüp antrenörleri tarafından tüm sporculara başarı sertifikası takdim etti.

“Çocuklarımızın başarıları bizleri onurlandırıyor”

Sporcuların futbola dair sorularını yanıtlayan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bizim temel gayemiz, çocuklarımızın öncelikle vatanına, anne ve babalarına hayırlı evlat olmalarıdır. Başarılı bir spor eğitimi alarak yetişmeleridir. Spor kulüplerimiz çocuklarımızın sadece iyi birer sporcu olmaları için değil, daha aktif bir sosyal hayata sahip olmaları için de önemli bir misyon üstleniyor. Göztepe Futbol Okullarımızın da bu konuda çok başarılı bir eğitici kadrosu var. Temel gayemiz Aliağalı çocuklarımızın daha iyi şartlarda spor yapmaları, eğitim almaları ve sosyal hayata dahil olmalarıdır. Aliağaspor'umuz bu sezonun sonunda şampiyonluk sevinci yaşatarak üçüncü lige çıkacak. Bununla birlikte akademi lig hakkına da sahip olunacak. Aliağaspor Futbol Okulları'na doğacak olan akademik lig hakkından Göztepe Futbol Okulları'da faydalanabilecek. Çocuklarımızın başarıları bizleri onurlandırıyor, gururlandırıyor. Çocuklarımızın hepsi bizler için çok değerli fakat siz değerli velilere de çocuklarınıza verdiğiniz destekten ötürü çok teşekkür ediyorum.”

“Aliağa her şeyin en iyisini hak ediyor”

Aliağa Değirmendere Futbol Tesisleri'nin fifa standartlarına kavuşturulduğunu ve sertifikasını aldığını da sözlerine ekleyen Başkan Serkan Acar, “Aliağasporumuz, Helvacı Sporumuz ve Çakmaklısporumuz kendi liglerinde önemli başarılar elde ederken şimdi de Ağa Sporumuz ikinci amatör ligde boy gösterecek. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Aliağa her şeyin en iyisini hak ediyor” dedi.

Seminerde kura ile sporculara çeşitli hediyeler verilirken Başkan Serkan Acar, tüm sporculara imzalı Aliağaspor FK forma sözü verdi. Ağa Spor Kulübü Başkanı Mesut İçöz, spora ve sporcuya verdiği destekten ötürü Başkan Serkan Acar'a plaket takdiminde bulundu. Seminer, çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.