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Ağaca çarpan otomobilde can pazarı: 2 ölü, 3 yaralı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, çiçek serasında çalışmak için Ödemiş'ten Kayaköy Mahallesine giden Erhan Abacı (23) idaresindeki 35 SH 605 plakalı Tofaş marka otomobil, iddialara göre Demircili Mahallesi Tahtacıkuyu mevkisinde buzlanan yolda 100 metre kayarak yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. Otomobildeki Emre Başol (23) ve Sergen Metin (24) kaza yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Abacı, Onur Karahayıt (24) ve İsmail Tosun (21) yaralandı.


Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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