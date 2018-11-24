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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, ağaca tırmandıktan sonra mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, ağaca tırmandıktan sonra mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.


Aliağa ilçesindeki Kültür Mahallesi Aşıklar Caddesi'nde, bir kedinin ağaca tırmandıktan sonra mahsur kaldığını fark eden çevredekiler, olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, araçla kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin bir saat süren çalışmasının ardından kedi kurtarıldı.


Kedinin uzun zamandan beri ağaçta mahsur kaldığını ifade eden esnaf Gülten Karakaş, "Ağaca çıkan kedi uzun zamandan beri ağaçtan inemiyordu. Biz de itfaiyeye bildirdik. Sağolsunlar itfaiye ekipleri de hemen geldi. Kedinin ağaçtan inmesine yardımcı oldu" dedi.

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